Gwyneth Paltrow, Cindy Crawford y otras personalidades destacan el legado de Valentino

4 minutos

Redacción Internacional, 20 ene (EFE).- La actriz Gwyneth Paltrow, la modelo Cindy Crawford y otras personalidades han recordado a Valentino, el gran diseñador italiano que falleció este lunes en Roma a la edad de 93 años.

«Tuve la gran suerte de conocer y amar a Valentino; de conocer al hombre de verdad, en privado. El hombre que amaba la belleza, su familia, sus musas, sus amigos. Sus perros, sus jardines y una buena historia de Hollywood», señaló Paltrow en su perfil de Instagram, donde ha compartido una foto besando cariñosamente al modisto.

«Lo quería muchísimo. Me encantaba cómo siempre me insistía para que ‘al menos me pusiera un poco de rímel’ cuando iba a cenar. Me encantaba su risa traviesa. Esto se siente como el fin de una era. Lo extrañaremos profundamente, tanto yo como todos los que lo amábamos. Descansa en paz, Vava», se despide la actriz.

La modelo Cindy Crawford, que participó en varios de sus desfiles, se despidió del modisto en Instagram: «Me duele profundamente conocer el fallecimiento de Valentino Garavani. Era un verdadero maestro en su oficio y siempre estaré agradecido por los años que tuve el privilegio de trabajar estrechamente con él».

Su compañera de pasarela, Linda Evangelista, también ha compartido una publicación en agradecimiento al creador italiano: «Gracias por los maravillosos recuerdos que me ha dejado, no solo trabajando con usted, sino también por la oportunidad de experimentar su talento y elegancia de primera mano. Descanse en paz».

Y el diseñador Zac Posen alabó el legado del maestro de la alta costura. «Valentino nos ha dejado, y con él una era de singular elegancia y gracia -escribió-. Creía profundamente en el glamour, en la belleza y, sobre todo, en el poder y el amor de las mujeres. Era un auténtico caballero y un romántico en toda la extensión de la palabra»

También la princesa Magdalena de Suecia, que llevó un vestido de novia diseñado por Valentino en su boda, ha compartido su tristeza por la muerte del diseñador.

«Su extraordinaria atención al detalle, su elegancia atemporal y su inconfundible sentido del humor hicieron que cada momento en su presencia fuera inolvidable. Nunca tuvo miedo de expresar sus verdaderos pensamientos, siempre con honestidad, calidez e ingenio», señaló.

La princesa destacó que su vestido nupcial fue creado «con cuidado, arte y alegría»: «Es un regalo que atesoraré por siempre».

El actor estadounidense Colman Domingo ha recordado una de las declaraciones del modisto: «Solo puedo hacer tres cosas: confeccionar un vestido, decorar una casa y entretener a la gente».

El italiano, añade el actor en su perfil de Instagram, vivió una vida «dedicada a crear cosas hermosas y a hacernos sentir como si viviéramos una fantasía que se convierte en realidad».

Mientras que la exmodelo española Naty Abascal, amiga personal y confidente del diseñador durante décadas, ha compartido una historia en su perfil de instagram en italiano y español: «Fuiste mucho más que un amigo: un maestro de vida, de estilo, de gusto, de belleza. De ti aprendí a mirar el mundo con una mirada más refinada y con el corazón más abierto. Nuestra amistad, hecha de tiempo, de silencios y de enseñanzas, vivirá para siempre en mi»

Valentino era el último gran maestro de la alta costura. Se convirtió en el diseñador favorito de la ‘jet set’ durante los años 60 y 70, vistiendo a algunas de las figuras más destacadas de la cultura y el cine de la época como Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Jane Fonda y Grace Kelly, entre otras.

El velatorio tendrá lugar en Roma este miércoles y jueves y el funeral se celebrará el viernes 23 en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri de la capital italiana a las 11:00 horas (10:00 GMT). EFE

csr/agf