¿Ha entrenado Rusia a 1.000 ‘influencers’ para desinformar en Latinoamérica?

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Madrid/Bogotá, 10 abr (EFE).- La afirmación de que Rusia ha entrenado a más de 1.000 creadores de contenido, periodistas o ‘influencers’ para desinformar Latinoamérica, destacada por informaciones periodísticas sobre un análisis de la Asociación de Noticias Digitales (DNA, por sus siglas en inglés), ha sido cuestionada por diferentes medios y desmentida por embajadas del citado país europeo.

El 31 de marzo la DNA presentó en una conferencia de prensa en Miami (Estados Unidos) las conclusiones de un estudio sobre operaciones de influencia de Rusia en Latinoamérica, de las que EFE informó con el titular «Rusia entrenó a 1.000 influenciadores en Latinoamérica para desinformar, según reporte», una noticia que fue difundida por diferentes medios de comunicación.

«Rusia ha entrenado a más de 1.000 creadores de contenido, periodistas o ‘influencers’, para desinformar en ocho países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela, aseveró este martes un reporte de la Digital News Association (DNA) presentado en Estados Unidos», explicaba la citada información en su primer párrafo.

Esa afirmación ha sido cuestionada en los últimos días por medios y verificadores, que se han preguntado acerca de su veracidad, desmentida por varias embajadas rusas en Latinoamérica, como es el caso de las legaciones diplomáticas de Colombia o Bolivia.

Aunque diferentes investigaciones demuestran que RT difunde desinformación y propaganda prorrusa desde hace años, no hay pruebas que demuestren que esos 1.000 periodistas fueran entrenados para desinformar, como indicaba por error la información de EFE.

¿De dónde sale esa cifra?

Los responsables de comunicar los resultados de ese análisis, entre los que se encontraba el periodista Jeffrey Scott Shapiro, explicaron que la iniciativa conocida como ‘RT CompaRTe’, de la cadena estatal Russia Today (RT), sancionada desde 2022 por la Unión Europea por desinformar, afirma que 1.000 periodistas de países latinoamericanos han participado en sus talleres, según se puede comprobar en el vídeo de esa comparecencia publicado en YouTube.

En la web de la citada iniciativa, se puede leer: «Desde que RT compaRTe comenzó a funcionar, más de 1.000 periodistas y trabajadores de medios de comunicación de países latinoamericanos han participado en sus talleres y programas de intercambio».

En el minuto 26:03 del citado vídeo, Jeffrey Shapiro dice textualmente: «Hemos sabido que cuentan con unos 1.000 periodistas e ‘influencers’ a los que han formado en toda la región».

En el minuto 36:44 afirma: «Organizan talleres en América Latina en los que han formado a unos 1.000 periodistas de ocho países diferentes de la región, utilizando herramientas como la gestión de fuentes y la inteligencia artificial».

Sin embargo, aunque los responsables del análisis hablaron de entrenamiento, mencionaron a periodistas e ‘influencers’ y vincularon la iniciativa de los talleres a la propaganda rusa y a la desinformación, no afirmaron explícitamente que los alumnos sean entrenados para desinformar.

Sin otras pruebas que avalen la afirmación

Durante la comparecencia tampoco se entregaron pruebas ni ningún estudio que permitiera respaldar esa afirmación.

Un rastreo de internet con diferentes buscadores y palabras clave tampoco ha permitido hallar un informe en el que se diera esa cifra.

Otras búsquedas en internet no han dado como resultado una web de referencia ni cuentas en redes sociales de la DNA.

En los últimos años, muchas instituciones internacionales, medios de comunicación y verificadores, entre los que se encuentra EFE Verifica, han analizado campañas de influencia prorrusas en diferentes continentes.

Una revisión de algunos de esos trabajos no ha detectado la afirmación investigada. Por ejemplo, un informe de 2024 del Departamento de Estado de los Estados Unidos acusaba a RT de participar en operaciones de información, influencia encubierta y adquisición de armamento, que tienen como objetivo países de todo el mundo, incluyendo Europa, África y América del Norte y del Sur. Sin embargo, no se refería actuaciones de formación o entrenamiento a periodistas o ‘influencers’ en la región.

Por su parte, el Instituto Reuters analizaba en un estudio de 2023 el impacto de la propaganda del Kremlin en el mundo hispanohablante. En el mismo se analizaba cómo Rusia difunde relatos falsos sobre España y especialmente Latinoamérica, un terreno fértil, según sus autores, para la propaganda antiestadounidense. No obstante, no hablaba específicamente de un entrenamiento a periodistas o ‘influencers’ para desinformar en la región. EFE

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