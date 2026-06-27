Habilitan dos centros de acopio para enviar ayuda a Venezuela tras terremotos

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Santo Domingo, 27 jun (EFE).- El Gobierno anunció la apertura de dos centros de acopio para recolectar donaciones destinadas a la población venezolana afectada por los recientes terremotos.

El primero funcionará en la Base Aérea de San Isidro, donde se recibirán exclusivamente medicamentos, que serán clasificados por personal médico militar.

El segundo, en la Base Naval “27 de Febrero” de Sans Soucí, estará destinado a alimentos no perecederos, agua y bebidas.

Ambos centros operarán todos los días de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y contarán con personal especializado en logística y seguridad, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa.

Las ayudas recolectadas serán trasladadas por vía marítima hacia Venezuela.

El Gobierno dominicano exhorta a toda la ciudadanía, al sector empresarial y a las instituciones públicas y privadas a sumarse a este esfuerzo solidario.

El Gobierno venezolano informó este viernes de que la cifra de muertos por los terremotos ascendió a 920 y los heridos a 3.360.

Tras la devastación causada por los sismos, el Gobierno dominicano activó la misión ‘Quisqueya Solidaria 2026’, un grupo de expertos en desastres que arribó a territorio venezolano la tarde del jueves.EFE

mf