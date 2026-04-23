Hacienda bloquea en México a una red vinculada a distribución de drogas sintéticas

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Ciudad de México, 23 abr (EFE).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México incorporó a 23 elementos a la Lista de Personas Bloqueadas, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y reforzó el cerco para impedir el uso del sistema financiero mexicano a una red señalada por Estados Unidos por su presunta participación en la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.

De acuerdo con un comunicado difundido este jueves, la Secretaría de Hacienda, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a nueve personas físicas y 14 empresas vinculadas presuntamente con actividades relacionadas con la distribución de drogas sintéticas, al tiempo que los ligó al Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana.

La Secretaría de Hacienda detalló que, en el ámbito nacional, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados y detectó el uso de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.

Además, indicó que se identificaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, sin ofrecer detalles, y señaló inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados dentro del sistema financiero.

El comunicado también refiere posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal dentro del territorio mexicano.

La dependencia de Hacienda agregó que se detectaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional.

Con base en ello, la UIF presentó las denuncias correspondientes por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, congelando sus cuentas.

Según Hacienda, estas medidas, sumadas a las acciones emprendidas en Estados Unidos, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y ayudan a cerrar espacios usados para dispersar recursos ilícitos mediante estructuras corporativas.

Por último, la UIF remarcó su coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI), para prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada. EFE

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