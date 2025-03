Haitham Imad de EPA es premiado por la asociación NPPA por un fotorreportaje sobre Gaza

3 minutos

Washington, 7 mar (EFE).- El fotoperiodista palestino Haitham Imad, colaborador de la agencia EPA Images, ha sido distinguido con el premio al mejor fotorreportaje de última hora por la Asociación de Fotoperiodistas (NPPA) de Estados Unidos por su trabajo sobre la guerra de Gaza.

El español Emilio Morenatti, fotoperiodista de Associated Press, ganó por su trabajo en las elecciones de Sudáfrica en 2024 en la modalidad Historia Política del certamen 2025 Best of Photojournalism de la NPPA, que cuenta con más de 50 categorías.

Haitham Imad se impuso en la categoría Breaking News Story (Historia de Última Hora) por su trabajo ‘War on Hope’ (‘Guerra contra la Esperanza’) sobre la destrucción de la guerra de Israel contra la Franja de Gaza y la resistencia y solidaridad de los palestinos en el enclave.

“En EPA Images estamos felices con el reconocimiento al trabajo de Haitham que representa este premio merecidísimo. Sus fotografías dan muestra del extraordinario valor y la profunda sensibilidad de este fotógrafo, que ha reforzado nuestra cobertura en Gaza desde el mismo comienzo del conflicto”, dijo este viernes la presidenta y directora ejecutiva de EPA Images, Julia R. Arévalo.

EPA Images, empresa participada por EFE, ha cubierto la guerra que comenzó en octubre de 2023 con dos fotógrafos permanentes destacados en la Franja de Gaza, Haitham Imad y Mohammed Saber. Ambos fueron también finalistas del Premio Luchetta de fotografía 2024, que ganó otro colaborador de EPA en Ucrania, Yakiv Liashenko.

La fotógrafa estadounidense Lydsey Addario, especializada en conflictos e historias de derechos humanos, quedó primera en la categoría Fotoperiodista del Año Internacional.

Jabin Botsford (The Washington Post) fue distinguido en la modalidad Breaking News (Última Hora) por sus fotografías del intento de asesinato contra Donald Trump en la campaña electoral en Estados Unidos el año pasado.

El galardón al Mejor Documental del Año fue para Larry Towel, Matthieu Rytz y Hubert Hayaud por ‘The Man I left Behing’, que aborda el drama de los desplazados debido a los conflictos.

La NPPA es una asociación profesional estadounidense formada por fotógrafos, videógrafos de televisión, editores y estudiantes de periodismo.

Fundada en 1946, la organización con sede en la Universidad de Georgia en Atlanta hace hincapié en el fotoperiodismo, o periodismo que presenta una historia mediante el uso de fotografías o imágenes en movimiento.

La NPPA organiza concursos anuales, así como varios concursos trimestrales, seminarios y talleres diseñados para estimular el crecimiento personal de sus miembros. EFE

