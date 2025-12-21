Hallado en una playa lusa un cuerpo que podría ser de pescador desparecido hace una semana

Lisboa, 21 dic (EFE).- La Autoridad Marítima Nacional (AMN) de Portugal informó este domingo de que han encontrado un cuerpo en la playa lusa de Moledo, cerca de la desembocadura del río Miño, y que «todo indica» que es de uno de los tres pescadores indonesios que desaparecieron el 14 de diciembre tras el naufragio de su embarcación.

La entidad explicó en un comunicado que recibieron una alerta a las 08.36 hora local (misma hora GMT) a través de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y que, tras el aviso, enviaron a la zona a elementos de la Policía Marítima, de los Bomberos voluntarios y de la Policía Judicial.

La AMN precisó que emitieron el certificado de defunción en el lugar y que el cuerpo será transportado al Consultorio Médico Legal de Viana do Castelo.

Asimismo, se ha activado el gabinete de Psicología de la Policía Marítima, que está prestando apoyo a las víctimas y a los familiares.

El naufragio tuvo lugar el pasado domingo en una zona rocosa de la isla de Ínsua, en Moledo, en el municipio de Caminha, próximo a la frontera con España.

Durante las labores de salvamento de ese día, fueron rescatados dos tripulantes del barco naufragado, el patrón y un pescador de nacionalidad indonesia, que fueron llevados en estado consciente a un hospital, según la Autoridad Marítima Nacional de Portugal, aunque seguían desaparecidos otros tres tripulantes de nacionalidad indonesia.

A lo largo de esta semana se habían sumado también a las búsquedas las autoridades españolas, debido a la proximidad de la zona del accidente con el país vecino.

Por otro lado, la Armada portuguesa rescató el martes a tres pescadores mientras que otros cuatro permanecen desaparecidos tras el naufragio de un barco pesquero enfrente de las costas de Aveiro, en el norte del país. EFE

