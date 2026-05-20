Hallan 19 migrantes escondidos en sistema de alcantarillado en frontera sur de EEUU

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Los Ángeles (EE.UU.), 20 may (EFE).- Un grupo de 19 migrantes mexicanos, entre los que se encontraban tres menores, fueron encontrados escondidos en los túneles de alcantarillado de la frontera entre California y México, informó este miércoles la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés).

El hallazgo se produjo la noche del pasado 4 de mayo, después que el sistema de vigilancia remota de la Patrulla Fronteriza detectara actividad sospechosa cerca de los túneles.

Los agentes migratorios arrestaron a 16 adultos y tres menores que viajaban solos por tratar de ingresar a EE.UU. de forma ilegal.

El Equipo de Túneles del Sector San Diego, en la frontera de California, tuvo que despejar el sistema de drenaje y asegurarse de que no hubiera más personas ocultas en su interior.

Justin De La Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego dijo en un comunicado que estos intentos de contrabando son peligrosos y “con frecuencia” involucran a personas que representan una amenaza para la seguridad pública de EE.UU.

En concreto, las autoridades fronterizas se refieren al arresto de Raudel Carrillo Padilla, de 35 años, e Iván Carrillo-Padilla, de 31, dos hermanos mexicanos previamente deportados con condenas de 2017 por posesión, transporte e intento de venta de metanfetamina en California.

Los detenidos serán deportados o enjuiciados por tratar de reingresar al país después de ser expulsados.

El hallazgo se dio poco antes de que seis inmigrantes perdieran la vida tratando de ingresar al país en un vagón de carga en Laredo (Texas).

Defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido que la campaña de deportaciones masivas del presidente estadounidense, Donald Trump, ha obligado a los inmigrantes a tomar mayores riesgos para ingresar al país. EFE

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