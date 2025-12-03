Hallan a siete reos fallecidos en la cárcel más poblada y más peligrosa de Ecuador

Quito, 3 dic (EFE).- La agencia gubernamental encargada del control de las prisiones informó este miércoles del hallazgo de siete reos muertos en la Penitenciaría del Litoral, la más poblada y peligrosa del país andino.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) aclaró que la información es preliminar y que los reos fallecieron entre el martes y este miércoles.

Apuntó que la Dirección Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional realiza el levantamiento de indicios, análisis pericial y procedimientos técnico-científicos correspondientes, con el fin de determinar las causas y circunstancias de los fallecimientos.

Previamente la televisión Ecuavisa había informado de cinco reos fallecidos en la Penitenciaría del Litoral, cuyos cuerpos fueron encontrados en dos pabellones del reclusorio, que enfrenta una crisis sanitaria por casos de tuberculosis y desnutrición crónica, anotó.

Con base en reportes preliminares, indicó que los cuerpos de los reclusos no tenían signos de violencia y estaban tendidos boca arriba dentro de las celdas.

A mediados de noviembre pasado, en la misma Penitenciaría murieron al menos diez presos, presuntamente por tuberculosis.

La información sobre esos fallecimientos se conoció luego de que se concretara el traslado de 300 presos, los «más peligrosos», según el Gobierno, desde distintas prisiones a la del Encuentro, que ahora es la de máxima seguridad del país.

La Cárcel del Encuentro, que está en uso desde mediados de noviembre, aunque aún está en obras, se alzó en respuesta a la violencia criminal que azota a las prisiones ecuatorianas en los últimos años, donde han sido asesinados más de 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

El más reciente hecho se saldó el mes pasado con el asesinato de 31 reos en la cárcel de Machala (sur), la mayoría de ellos asfixiados.

Algunas prisiones están militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional en el marco del «conflicto armado interno» que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Una situación que se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año Ecuador registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143. EFE

