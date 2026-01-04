Hallan en Indonesia un segundo cadáver en la zona donde se busca a españoles desaparecidos

Labuan Bajo (Indonesia), 4 ene (EFE).- Los equipos de búsqueda de Indonesia hallaron este domingo un segundo cadáver en la zona donde se busca a tres españoles desaparecidos a raíz del naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, en la décima jornada del operativo.

«A las 8:47 de esta mañana hora local (00:47 GMT), el equipo conjunto de búsqueda y rescate (SAR) ha encontrado un cadáver que se sospecha que es de una víctima del KM Putri Sakinah», afirmaron las autoridades del país asiático en un comunicado, sin dar más detalles sobre el fallecido a la espera de que sea identificado.

Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el lunes el cuerpo sin vida de una menor española. EFE

