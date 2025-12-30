Hallan sin vida a argentino desaparecido en naufragio en Paraguay y suben a 4 las víctimas

2 minutos

Asunción, 29 dic (EFE).- Pescadores hallaron este lunes el cuerpo sin vida de un ciudadano argentino que había sido declarado como desaparecido en la víspera tras el naufragio de una embarcación en el río Paraná, a la altura del departamento Ñeembucú, en el sur de Paraguay, con lo que subió a cuatro el número de fallecidos en el percance.

El jefe de la comisaría 16 de la localidad de Cerrito, Damiano Cano, dijo a EFE que pescadores argentinos avistaron el cuerpo del hombre de 52 años flotando en el río y lo trasladaron a territorio de su país, donde un familiar lo reconoció.

«Más detalles no tenemos», agregó el funcionario paraguayo.

De acuerdo con el diario local Última Hora, el hombre respondía al nombre de Roberto Encina y su hijo identificó el cadáver este lunes.

Encina iba a bordo de una embarcación junto a otras cinco personas, incluidos tres menores, que el domingo regresaba a Argentina después de haber pasado el día en una de las islas de Ñeembucú, donde compartió con amigos y jugó un torneo aficionado de fútbol.

En el naufragio también murieron las paraguayas Sandra Maidana y Luz Maidana, según Última Hora, aunque las autoridades habían dicho en un primer reporte que todas las víctimas mortales eran de nacionalidad argentina.

Igualmente perdió la vida una adolescente de 16 años, de nacionalidad argentina, mientras que otros dos menores de edad -también argentinos- sobrevivieron al naufragio y fueron auxiliados por pescadores paraguayos.

Todos eran residentes de Parahe Yahapé, una localidad rural de la provincia argentina de Corrientes.

Cano dijo el domingo a EFE que el factor climatológico pudo ser el causante del suceso, puesto que en la hora aproximada del naufragio «había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento» en la región de Ñeembucú.

Asimismo, apuntó que la embarcación no era «apta» para la navegación por la fuerte corriente que se produce con las lluvias en el río Paraná. EFE

rgc/lb/rrt