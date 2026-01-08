Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego tras la muerte de siete personas en Gaza

3 minutos

Jerusalén, 8 ene (EFE).- Hamás denunció este jueves la continuación de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza pese a la tregua, que causaron la muerte de siete personas en menos de 24 horas, según hizo saber a través de un comunicado oficial publicado en sus canales.

«El bombardeo continuo de la ocupación sionista y la muerte de siete mártires, la mayoría niños, en menos de 24 horas, constituye una grave escalada criminal y una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego, con la intención de confundir la situación, incumplir las obligaciones del acuerdo e interrumpir la transición a la segunda fase», afirma la nota de Hamás.

El grupo islamista instó a los mediadores y a los países garantes del acuerdo a presionar a Israel para que detenga los ataques y cumpla con los términos pactados, incluyendo la apertura del paso de Rafah en ambos sentidos, el ingreso de ayuda y suministros, y la transición inmediata a la segunda fase del acuerdo.

El último ataque israelí en la Franja se produjo en la tarde de este jueves, cuando un dron disparó contra tiendas de desplazados instaladas en el colegio Abu Hussein de Yabalia, en el noreste de la Franja palestina. Como resultado, al menos una persona murió y varias resultaron heridas, según confirmaron a EFE fuentes de los servicios de emergencias.

Este ataque le sigue a uno ocurrido a sobre las cinco de la madrugada también en Yabalía, cerca de la calle Al Faluya, en el que murió una niña de 11 años llamada Hamsa Nidal Samir Hoso por lo que el hospital Al Shifa describió como fuego israelí.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí dijo que no está al tanto de víctimas en esa zona en la mañana de este jueves.

Este jueves, otros cinco palestinos murieron en dos ataques en la zona sur de la Franja de Gaza, según informaron a EFE fuentes médicas del hospital Al Naser.

De acuerdo a las fuentes, el complejo recibió los restos de cuatro niños de manos de Defensa Civil gazatí a raíz de un ataque llevado a cabo por las Fuerzas Aéreas israelíes contra una tienda de campaña en Jan Yunis.

El quinto asesinado en el sur de Gaza es un hombre de 39 años que murió en un ataque por dron en la misma zona de Jan Yunis.

Según el último recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, que depende del Gobierno de Hamás en el enclave, desde la tregua se han registrado 425 muertos y 1.206 heridos en la Franja por fuego israelí.

En ocasiones, los muertos son por disparos de las tropas israelíes en la zona cercana a la línea amarilla que divide la Franja, al este de la cual está el Ejército israelí, y en otros casos se trata de ataques aéreos dentro del territorio no controlado por Israel.

El Ejército israelí suele justificar los ataques diciendo que son personas que suponen una amenaza contra sus tropas o bien miembros de Hamás, aunque entre los heridos y muertos se registran mujeres y niños.

La pasada semana, tres niños de entre 11 y 15 años murieron por fuego israelí en Gaza, según reportaron fuentes locales. EFE

ybp/rod