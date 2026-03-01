Hamás pide tomar «medidas urgentes» contra Israel y EE.UU. tras el asesinato de Jameneí

3 minutos

Redacción internacional/Jerusalén, 1 mar (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás condenó este domingo la «traicionera y brutal agresión sionista-estadounidense» que resultó en el asesinato del líder supremo iraní, ayatolá Ali Jameneí, y pidió tomar «medidas urgentes» a nivel internacional para poner fin a los «crímenes» de Estados Unidos e Israel en la región.

En un comunicado, Hamás reaccionó por primera vez a los ataques a su aliado tradicional, Irán, y los describió como un atentado «flagrante a la soberanía de un Estado independiente y una violación flagrante de todas las normas y leyes internacionales, que amenaza la paz y la seguridad en la región y en el mundo».

«Esto coloca a nuestra comunidad árabe e islámica y a la comunidad internacional —tanto a los Estados como a las instituciones— ante la responsabilidad política, jurídica e histórica de tomar medidas urgentes y adoptar posiciones serias y firmes contra estos crímenes y violaciones cada vez más graves, y de ponerles fin en toda la región», subrayó.

La organización, que gobierna en la Franja de Gaza, expresó su pesar por la muerte de Jameneí y recordó «su legado y su trayectoria de apoyo al pueblo palestino» durante casi cuatro décadas, con un «compromiso inquebrantable» a pesar de «las presiones, el asedio y las conspiraciones a las que se enfrentó».

Hamás describió a Jameneí como un «mártir» cuya muerte «alimenta nuevas crisis y conflictos que solo sirven a los intereses sionistas de expansión, hegemonía y control a expensas» de los derechos de los pueblos de Irán y de sus aliados.

«La administración estadounidense y el gobierno fascista de ocupación (israelí) son plenamente responsables de esta flagrante agresión y de este crimen atroz contra la soberanía de la República Islámica de Irán, así como de sus graves repercusiones en la seguridad y la estabilidad de la región», subrayó.

El grupo islamista expresó su solidaridad y su apoyo a la República Islámica de Irán y pronosticó que «el terrorismo del gobierno del criminal de guerra (Benjamin) Netanyahu (…) no logrará avanzar en sus planes de ocupación y proyectos colonialistas y expansionistas en Palestina y la región».

«Todas estas almas puras que han ascendido en el camino hacia la liberación (…) de nuestra tierra árabe e islámica (…), se convertirán en una maldición que perseguirá a los asesinos criminales. Frustrará sus proyectos, destruirá sus planes maliciosos y acelerará su desaparición», aseguró.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y de otros altos cargos iraníes, y este domingo continuó con sus ataques a países de Oriente Medio aliados de Estados Unidos, así como con andanadas de misiles contra Israel, mientras Teherán sufría nuevos ataques. EFE

jer-llb/alf