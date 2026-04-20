Hamás retoma contactos con mediadores en El Cairo sobre segunda fase de la tregua en Gaza

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El Cairo, 20 abr (EFE).- Una delegación del grupo islamista palestino Hamás volvió a El Cairo para continuar las conversaciones con los mediadores sobre el inicio de las conversaciones de la segunda fase del acuerdo de tregua sobre Gaza, alcanzado en octubre pasado con mediación de Estados Unidos, informó a EFE una fuente del grupo.

Según el informante, que pidió permanecer en el anonimato, la delegación está encabezada por el líder del equipo negociador de Hamás, Jalil al Haya, e integrada por Zaher Jabarin y Ghazi Hamad, miembros del buró político y máximo órgano ejecutivo y de toma de decisiones de la formación islamista.

Indicó que el grupo transmitirá a los mediadores «una respuesta positiva» a una propuesta de Egipto de iniciar las conversaciones con Israel sobre la segunda fase del acuerdo de tregua en Gaza mientras se implementa la primera fase del pacto.

No obstante, el grupo aún insiste en no firmar ningún documento sobre su desarme, según el acuerdo de octubre, antes de que Israel cumpla con sus obligaciones estipuladas en la primera fase, destacó el informante.

«La propuesta de los mediadores estipula el inicio inmediato de la implementación de la primera fase y el comienzo de las conversaciones sobre la segunda, siempre que ningún acuerdo alcanzado en esta fase se ponga en marcha antes de la plena aplicación de la primera» etapa, recalcó la fuente.

El grupo islamista también exige que Israel permita la entrada «de forma rápida (a Gaza) del comité de Administración de la Franja para que comience con las tareas que se le han asignado y acordado», añadió.

Además, Hamás pide «garantías reales y claras dentro de un calendario acordado con respecto a la obligación de Israel de cumplir con sus obligaciones en la primera y segunda fase en caso de que se llegue a un acuerdo en las negociaciones que se llevarán a cabo al respecto», subrayó.

La delegación del grupo islamista palestino se había reunido el pasado día 11 en El Cairo con Nikolay Mladenov, el alto representante para Gaza de la Junta de Paz impulsada por el presidente de EE.UU, Donald Trump, y con altos cargos del Gobierno y la inteligencia egipcia.

En esos encuentros, la organización insistió en que Israel cumpla íntegramente la primera fase del acuerdo, que incluye el cese de hostilidades, entrada de suficiente ayuda a Gaza y repliegue parcial de las tropas israelíes en la Franja, antes de abordar cualquier discusión sobre fases posteriores, en particular el desarme.

Israel y Hamás firmaron en octubre de 2025 la primera fase del acuerdo de paz para Gaza impulsado por Trump, que contemplaba el cese de la ofensiva israelí, la liberación de rehenes israelíes en manos del grupo islamista y el repliegue de tropas.

La segunda fase recoge la retirada total de las fuerzas de Israel, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición. EFE

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