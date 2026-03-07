Hamlet revive las ruinas de un antiguo cine abandonado del centro de São Paulo

Ailén Desirée Montes

São Paulo, 7 mar (EFE).- Las ruinas del emblemático Cine Copan, ubicado dentro del edificio diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer en São Paulo, vuelven a respirar con el espectáculo ‘Hamlet, sueños que vendrán’, una ambiciosa versión del clásico de William Shakespeare, en la que la cruda estructura marca el ritmo de la pieza.

Detrás de las reformadas puertas de vidrio espera un vestíbulo semicircular de techo alto, cuyas paredes exponen los anaranjados ladrillos con manchas y restos de cemento mal distribuido.

Sobre estas descuidadas superficies, que han permanecido cerradas durante los últimos 40 años, descansan grafitis alegóricos a la obra, como el famoso soliloquio «ser o no ser».

En el centro del espacio, una enorme escalera con agarraderas metálicas traslada a los espectadores, quienes recorren el espacio boquiabiertos, al auditorio principal, donde se llevará a cabo la obra.

El impacto es inmediato. En la piel del príncipe, el actor Gabriel Leone, que interpreta al sicario Bobbi en la película brasileña ‘El agente secreto’, explica a EFE que «todo el mundo que entra se asusta con la dimensión y la estructura».

Los actores, con sus trajes manchados de polvo de hormigón, parecen pequeños ante la inmensidad del auditorio, que conserva la osamenta de una sala de proyección: los desniveles en donde irían distribuidos los asientos, las salidas a los costados y, en lo alto, el pequeño cuarto que supo alojar la cabina de proyección.

Se respira una frescura terrosa en el ambiente, característica de los muros que han dejado de recibir el sol. Lo que una vez fue un cine de lujo y luego un templo evangélico, hoy es un «cuerpo vivo» en ruinas que el equipo utiliza como escenario natural.

«El Cine Copan es tan importante para la obra como el mismo Hamlet», confiesa Leone, que interpretó a Ayrton Senna en la serie de Netflix.

Ubicado en el centro de São Paulo e inaugurado en 1970, el Cine Copan tenía capacidad para unas 1.200 personas, butacas de terciopelo y tecnología de proyección avanzada para la época.

Su lujosa estructura y ubicación céntrica lo transformaron en una referencia entre los cines de la ciudad, hasta que apagó de forma definitiva sus proyectores en 1986, producto de la migración del público a los centros comerciales.

Un Hamlet onírico

«Hamlet, sueños que vendrán» nace de un deseo compartido entre Leone y el director Rafael Gomes, quienes durante los últimos ocho años planearon llevar la tragedia del príncipe de Dinamarca a un espacio alternativo que estuviera en ruinas.

La idea era que «las marcas del tiempo sumen capas de significado» a esa historia que ya fue contada tantas veces, comenta el actor.

La adaptación de esta obra ha sido diseñada para ser un «tiro certero». A diferencia de la pieza original de Shakespeare, que puede extenderse entre cuatro y cinco horas, esta versión tiene una duración de dos horas sin intervalo (y sin perder la poesía).

Con los actores Wagner Moura, Bárbara Harrington y Adherbal Freire Filho a cargo de la adaptación, la pieza busca que las palabras y la complejidad del texto se sientan más cerca de las personas actuales.

Durante ese período, la cuarta pared desaparece: Leone interpreta sus soliloquios entre la platea y busca deliberadamente establecer contacto visual con los espectadores de las primeras filas.

Para el actor, lo que hace que esta tragedia de más de 400 años sea eterna no son solo sus palabras, sino cómo estas reverberan en una sociedad que cambia.

Citando al propio príncipe, recuerda que el fin del teatro es «poner un espejo ante la naturaleza humana»; en las ruinas del Copan, ese espejo refleja las dudas de hoy.

En abril, los fantasmas de Hamlet abandonarán el recinto, que cerrará sus puertas para iniciar un proceso de renovación de dos años que culminará con la reapertura definitiva del nuevo Cine Copan.EFE

