Harris critica la candidatura a la reelección de Biden como una «imprudencia»

afp_tickers

2 minutos

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris dijo que fue una «imprudencia» permitir que Joe Biden se postulara para un segundo mandato como presidente, en un extracto de sus memorias publicado el miércoles.

Harris, quien reemplazó a Biden como candidata presidencial demócrata en 2024 pero perdió contra Donald Trump, admitió que Biden, entonces de 81 años, se «cansaba» y era propenso a tropiezos que reflejaban su edad.

También arremetió contra el personal de la Casa Blanca, al que acusó de no apoyarla, e incluso a veces obstaculizarla activamente mientras era vicepresidenta.

«‘Es decisión de Joe y Jill’. Todos lo decíamos, como un mantra, como si todos hubiéramos sido hipnotizados. ¿Era gracia, o era imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia», señala Harris en el primer extracto de «107 días», publicado por la revista The Atlantic.

«Lo que estaba en juego era simplemente demasiado grande. Esta no era una elección que debería haberse dejado al ego de un individuo, a la ambición de un individuo. Debería haber sido más que una decisión personal», añade.

Biden sorprendió al mundo abandonando la carrera en julio de 2024 después de un debate desastroso con Trump que provocó preguntas sobre su capacidad mental.

Harris negó que hubiera habido alguna conspiración para ocultar la condición de Biden, pero dijo que era evidente que había problemas relacionados con su edad.

«En su peor día, tenía un conocimiento más profundo, era más capaz de ejercer juicio y mucho más compasivo que Donald Trump en su mejor día», escribió.

«Pero a los 81 años, Joe se cansaba. Ahí es cuando su edad se evidenciaba en tropiezos físicos y verbales», indica.

Harris afirma además que el equipo de Biden no quería que ella eclipsara a su jefe.

«Cuando las historias eran injustas o inexactas, el círculo más íntimo del presidente parecía estar bien con eso. De hecho, parecía como si decidieran que yo debía ser aplastada un poco más», escribió Harris.

Añadió que había «asumido la culpa» por la política fronteriza de Biden, que Trump aprovechó en la elección.

Harris perdió de manera contundente contra el republicano Trump después de la que, para ella, fue la campaña presidencial más corta en la historia moderna de Estados Unidos: los 107 días que dan título a sus memorias.

dk/sms/mr/nn