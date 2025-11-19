Harvard investiga la relación entre Larry Summers y el pederasta Jeffrey Epstein

2 minutos

Redacción internacional, 19 oct (EFE).- La Universidad de Harvard investiga la relación entre su expresidente y también exsecretario del Tesoro estadounidense Larry Summers y el pederasta Jeffrey Epstein, después de que hayan salido a la luz numerosos correos electrónicos que muestran años de correspondencia entre ambos.

La cadena CNN informa este miércoles de que, según reveló un portavoz de Harvard al periódico estudiantil The Crimson, la investigación también incluye a la esposa de Summers, profesora emérita de literatura estadounidense en la universidad, y a casi una docena de actuales y antiguos miembros de la institución.

«La universidad está revisando la información relativa a personas de Harvard incluida en los documentos recientemente publicados sobre Jeffrey Epstein para evaluar qué medidas podrían ser necesarias», declaró el portavoz a The Crimson.

Summers, que presidió Harvard de 2001 a 2006 y fue secretario del Tesoro en el Gobierno del presidente Bill Clinton, anunció este lunes que se retirará temporalmente de sus compromisos públicos tras la divulgación de nuevos documentos que detallan sus intercambios con Epstein.

«Estoy profundamente avergonzado de mis acciones y reconozco el dolor que han causado», afirmó en un comunicado.

Summers, que mantendrá sus actividades académicas como profesor en Harvard, dijo que su decisión busca «reconstruir la confianza y reparar relaciones» tras conocerse años de correspondencia con Epstein.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó la semana pasada una nueva serie de correos que muestran la cercanía entre ambos, incluida la intervención de Epstein en asuntos personales de Summers.

Precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este miércoles el proyecto que obliga a la entrega de los archivos del caso Epstein, luego de que el Senado acordara enviar de forma inmediata la ley al Despacho Oval.

La aprobación de la ley llega una semana después de que los demócratas de la Cámara Baja publicaran una serie de 20.000 correos electrónicos en los que Epstein, que se suicidó en la cárcel en 2019, hace mención directa a Trump, asegurando que el mandatario tenía conocimiento de sus crímenes y que además pasó «horas» con una de las víctimas.

Trump, quien mantuvo una amistad con Epstein pero niega haber tenido vínculos criminales con él, se oponía inicialmente a la divulgación de los documentos del caso, pero cambió de idea el pasado fin de semana y animó a los congresistas de su partido a votar a favor de la ley que obliga a publicarlos. EFE

