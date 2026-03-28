Hasta un 55 % de Cuba quedará este sábado simultáneamente sin corriente

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La Habana, 28 mar (EFE). – Cuba sufrirá este lunes prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 55 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

La situación es crítica desde hace unos meses en la nación caribeña, y se reportan diariamente cortes en La Habana de unas 15 horas, mientras en algunas regiones han alcanzado los dos días seguidos sin servicio.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario ‘pico’ de la presente jornada una capacidad de generación de 1.370 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.630 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.660 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

De hecho, en esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., una acción calificada por la ONU de contraria al derecho internacional.

El Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente el impacto de las sanciones estadounidenses en el sector y acusa a Washington de «asfixia energética».

Un informe del centro de investigación estadounidense Cuba Study Group (CSG) publicado este martes señala que el Sistema Energético Nacional (SEN) precisa al menos 6.612 millones de dólares (5.705 millones de euros) solamente para sanear su capacidad de generación eléctrica.

El estudio argumenta que «la recuperación técnica» del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) «depende de condiciones institucionales y económicas que permitan inversiones sostenidas y fiabilidad operativa» y, en términos general, una «transformación económica».

Cuba registró la pasada semana dos apagones nacionales, y en total la isla ha sufrido siete cortes generales de este tipo en apenas año y medio.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años, desde el estallido social del 11 de julio de 2021 a las registradas en los últimos días en La Habana y Morón (centro). EFE

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