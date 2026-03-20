Hasta un 61 % de Cuba quedará este viernes a la vez sin corriente por la crisis energética

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La Habana, 20 mar (EFE). – Cuba tendrá prolongados apagones en todo su territorio este viernes, cortes que dejarán a hasta un 61 % de la isla desconectada durante el momento de mayor demanda energética, según datos cotejados por EFE.

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero. Las medidas del país norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La estatal Unión Eléctrica (UNE), adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.216 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- llegará a los 1.834 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 1.864 MW, informó la UNE.

En esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

Las obsoletas centrales termoeléctricas de Cuba (responsables del 40 % del mix), fueron construidas en su mayoría durante las décadas 60 y 70 del siglo pasado y con un déficit crónico de inversiones y mantenimientos; sufren frecuentes averías.

El otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo petrolero de EE.UU. El Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de «asfixia energética».

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Desde octubre de 2024 Cuba ha registrado seis apagones nacionales, el último el pasado lunes. Los especialistas cubanos no han explicado aún la causa de esa desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

En la nación caribeña la situación energética era ya crítica antes del nuevo apagón nacional. La Habana sufre actualmente cortes eléctricos de aproximadamente 15 horas diarias y en las provincias alcanzan hasta los dos días seguidos.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas sociales.

En los últimos días han ocurrido varias manifestaciones de este tipo, las más relevantes en La Habana y Morón, la última de las cuales acabó de forma violenta y con cinco detenciones. EFE

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