Hay 16 heridos franceses y otros 9 pendientes de localizar en el incendio de Crans Montana

1 minuto

París, 3 ene (EFE).- Un total de 16 franceses han sido identificados entre los heridos en el incendio de un bar en la estación de esquí suiza de Crans Montana y hay otros nueve que se cree que estaban allí y están pendientes de localizar, lo que significa que algunos podría formar parte de las víctimas mortales.

Estas cifras actualizadas fueron comunicadas este sábado a mediodía por el ministerio francés de Exteriores, que también indicó que hay diez heridos que han sido transferidos desde Suiza para ser atendidos en hospitales franceses, dos el 1 de enero y los otros ocho el viernes.

Este sábado van a producirse traslados adicionales de heridos a Francia, precisó el departamento de Exteriores.

Desde el jueves y para aliviar la carga de los centros sanitarios suizos, y en particular de sus servicios especializados en quemados que se han visto saturados por el siniestro, las autoridades francesas habían reservado 19 camas de hospital para tratar a heridos procedentes de Crans Montana, 15 para adultos y 4 para asistencia pediátrica.

En coordinación con las autoridades suizas y con otros socios europeos, Francia trabaja para incrementar esa acogida.

Según las cifras de las autoridades helvéticas, un total de 40 personas murieron en el incendio que se produjo en Nochevieja en ‘Le Constellation’, un bar-discoteca de Crans Montana, y 119 resultaron heridas, la mayoría con quemaduras muy graves. EFE

