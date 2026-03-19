Hegseth confirma que pedirán 200.000 millones adicionales al Congreso para guerra en Irán

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(Actualiza con declaraciones de Trump)

Washington, 19 mar (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este jueves las informaciones de que el Pentágono pedirá unos 200.000 millones de dólares en fondos adicionales al Congreso para continuar la guerra que su país libra junto a Israel contra Irán.

Hegseth advirtió que ese monto «podría variar» en los próximos días. «Obviamente, se necesita dinero para matar a los tipos malos», dijo en una rueda de prensa en el Pentágono para actualizar sobre la marcha del conflicto, que cumple este jueves veinte días de ataques.

«Acudiremos de nuevo al Congreso, y a nuestros representantes allí, para asegurarnos de que tenemos la financiación adecuada tanto para las operaciones ya ejecutadas, como para aquellas que debamos emprender en el futuro», agregó sobre la solicitud, que adelantó el diario The Washington Post.

El Departamento de Guerra recibió una partida de casi 900.000 millones de dólares, la mayor asignada por el Congreso, para el presente año fiscal. El aumento que Hegseth pedirá representa casi un 25 % adicional respecto a ese monto original.

«Es un precio pequeño a pagar para asegurarnos de que seguimos en la cima», respondió el presidente estadounidense, Donald Trump, cuando fue preguntado hoy al respecto durante una reunión en el Despacho Oval con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Hegseth adelantó que también buscarán garantizar que las reservas de munición estadounidenses y de todo el material bélico, «no solo se repongan por completo, sino que superen incluso los niveles habituales».

«Una inversión de esta magnitud tiene precisamente ese propósito: transmitir el mensaje de que repondremos todo el material que se haya consumido», dijo Hegseth.

El secretario de Guerra reiteró las críticas a la decisión del presidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) de «agotar» el arsenal del país al enviar paquetes de ayuda militar a Ucrania en su guerra contra Rusia, algo que Trump luego repitió hoy en la Casa Blanca ante la prensa.

«En última instancia, consideramos que, en este momento, estas municiones se emplearían mejor en beneficio de nuestros propios intereses. Y este tipo de proyecto de ley de financiación garantizará que contemos con los fondos adecuados de cara al futuro», afirmó.

Hegseth aseguró este jueves que EE.UU. ha destruido por completo la flota de submarinos de Irán e inutilizado sus puertos militares, aunque se negó a fijar un plazo para el fin del conflicto como sí hizo al principio, al alegar que corresponde a Trump decidir cuándo y cómo terminan los ataques.

EE.UU. gastó más de 11.300 millones de dólares en los primeros seis días de guerra contra Irán, según estimaciones que el Pentágono compartió con el Congreso la semana pasada y que sacó a la luz el periódico The New York Times.

En la primera ronda de bombardeos del 28 de febrero se usaron armas como la bomba planeadora de precisión AGM-154, que puede costar más de 836.000 dólares, de acuerdo con el diario neoyorquino, y desde entonces, el Pentágono ha dicho que ahora planea usar municiones menos caras. EFE

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