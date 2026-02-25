Hermano de expresidente peruano Martín Vizcarra denuncia ante la CIDH persecución política

Lima, 25 feb (EFE).- El candidato presidencial peruano Mario Vizcarra, hermano del encarcrlado expresidente Martín Vizcarra (2018-2022), denunció este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persecución política que enfrenta el exmandatario, inhabilitado para participar en elecciones.

Mario Vizcarra acudió a la sede de la CIDH acompañado del abogado argentino Guido Croxatto, quien también defiende internacionalmente al expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), también en prisión al estar condenado a 11 años y 5 meses por el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó a finales de 2022.

Perú Primero, el partido fundado por Martín Vizcarra – condenado a 14 años de prisión por sobornos cuando era gobernador regional – anunció a través de un comunicado que el hermano del expresidente llegó a Washington para exponer ante la CIDH el presunto abuso y la vulneración de derechos fundamentales que sufre el exgobernante.

Su intención es sustentar ante el organismo internacional «las irregularidades del proceso penal en el Perú y la necesidad de adoptar medidas urgentes de protección» a favor de Vizcarra.

El partido, con el que Mario Vizcarra se presenta a las elecciones de abril, detalló que la defensa legal va a exponer que las tres inhabilitaciones a cargos públicos dictaminadas por el Congreso contra el expresidente «son arbitrarias e inconstitucionales».

«Estas decisiones han impedido a Martín Vizcarra asumir su cargo como el congresista más votado a nivel nacional (en 2021) y participar en la presente contienda electoral, pese a liderar la intención de voto nacional», agregó Perú Primero.

Además, la denuncia muestra «la grave situación humanitaria» del expresidente, quien está recluido sin sentencia firme, y que por falta de atención médica especializada en prisión ha provocado, según el partido, la pérdida irreversible de la función renal en uno de sus riñones, algo que, argumentan, ha vulnerado sus derechos fundamentales.

«Mi hermano debería estar hoy en el Congreso representando a los miles de peruanos que votaron por él, pero en su lugar está en una prisión donde su salud se deteriora día a día por falta de atención oportuna. Incluso mi propia candidatura ha enfrentado tachas (impugnaciones) inusuales en este proceso», declaró Vizcarra tras su llegada a Washington.

El partido agregó que van a entregar al organismo internacional toda la documentación probatoria, la cual estudia una medida cautelar urgente a favor de Martín Vizcarra.

La defensa del exmandatario sostiene que el control político sobre las instituciones del Estado busca impedir el ejercicio democrático de elegir y ser elegido en las elecciones que se celebrarán el 12 de abril.

En noviembre de 2025, Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio al considerar el tribunal a cargo del juicio que recibió más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado.

Desde antes de recibir la sentencia, Vizcarra ha reiterado que sufre persecución política por haberse atrevido a enfrentar «al pacto mafioso» que domina el Congreso, un conjunto de fuerzas conservadoras y a las que enfrentó en 2019 al cerrar el Legislativo. EFE

