Hermetismo en Argel y Rabat ante reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental

3 minutos

Argel/Rabat, 8 feb (EFE).- El hermetismo en torno a la reunión prevista este domingo en Madrid sobre el Sáhara Occidental impera en Argelia y Marruecos, cuyos Ejecutivos no se han pronunciado sobre el encuentro ni las posiciones que mantendrán para retomar unas negociaciones que impulsa Estados Unidos.

El experto en asuntos saharauis, Mohamed Elghet Malainine, recordó a EFE que el «hermetismo» no es una característica nueva de esta ronda de negociaciones, sino que ha estado presente en las anteriores, así como en la preparación de las propuestas de los partidos políticos marroquíes en 2006 sobre la iniciativa de autonomía, que Marruecos presentó al año siguiente.

Según el experto, solo un partido marroquí hizo pública, en aquel entonces, el contenido del memorando enviado al Palacio Real: el Partido Socialista Unificado (PSU).

Malainine explica que el aislamiento de las partes durante las negociaciones para resolver conflictos responde a varias razones, entre ellas la necesidad de liberarlas de la presión de la opinión pública.

«Si el Polisario acepta primero la visión estadounidense, Argelia se quedará sin carta de presión regional; y si lo hace Argelia, el Polisario -cuyas sedes se encuentran en su territorio- se quedará sin protección», concluye.

Desde este sábado el ministro de Exteriores de Mauritania, Mohamed Salem Ould Merzouk, y el de Argelia, Ahmed Attaf, se encuentran en la capital española, según las autoridades de Madrid.

Analistas justifican «la estricta confidencialidad» en lo que sería esta primera toma de contacto entre las cuatro partes implicadas -Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania- para establecer una agenda definitiva tras la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que exhorta a entablar conversaciones para encontrar una solución a un conflicto que dura 50 años.

El director editorial del digital argelino Jeune Independant, Kamel Mansari, aseguró a EFE que la parte marroquí ha presentado una propuesta de autonomía sobre el Sáhara ampliada, que la resolución de la ONU menciona para tener en consideración en unas futuras negociaciones.

Tras la aprobación de la resolución en octubre, representantes del Gabinete Real marroquí mantuvieron en noviembre pasado una reunión con los partidos políticos del país, en la que Palacio pidió a las formaciones formular propuestas para actualizar y precisar la iniciativa de autonomía.

Desde entonces, tanto los partidos de la coalición gubernamental como los de la oposición parlamentaria han anunciado haber presentado sus planteamientos al Palacio Real, sin revelar su contenido al público.

El propio Palacio ha mantenido la misma reserva, sin ofrecer detalles sobre los elementos concretos de su propuesta actualizada de una autonomía para el Sáhara dentro de las fronteras marroquíes.

Por parte de Argelia, se espera que mantenga su compromiso con el principio de autodeterminación, de conformidad con las resoluciones de la ONU, lo que para el Frente Polisario supone la celebración de un referendo que incluya como opciones tanto la propuesta marroquí como la independencia del territorio.

Las autoridades saharauis tampoco se han pronunciado sobre el encuentro previsto en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, que reveló ayer sábado El Confidencial, ni los miembros de la delegación que participarán en la reunión. EFE

ms-lfp/jlp