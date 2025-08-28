Hilary Duff protagonizará la serie ‘Pretty Ugly’ sobre los concursos de belleza infantil

The Swiss voice in the world since 1935

Los Ángeles (EE.UU.), 28 ago (EFE).- La actriz y cantante Hilary Duff protagonizará la serie ‘Pretty Ugly’, basada en la novela homónima de Kirker Butler que sigue la historia de una madre obsesionada con los concursos de belleza infantil, informó el medio especializado Deadline.

En la serie de Hulu, Duff dará vida a Miranda Miller, una mujer que hará todo lo posible para convertir a su hija Bailey, de 10 años, en la participante de concursos de belleza infantil más exitosa de Estados Unidos, según indicó la publicación estadounidense.

Bailey por su parte, no está interesada en los planes de su madre, pues se encuentra agotada de dichas prácticas de las que ha formado parte desde que tenía tres meses de edad.

Sin embargo, Miranda, exreina de belleza en su adolescencia, no piensa detenerse: ahora está embarazada de otra niña, cuya carrera en los certámenes ya comienza a planear.

Duff, más conocida por su personaje de Lizzie McGuire en la serie homónima de Disney Channel, será productora ejecutiva de la serie que está siendo escrita por Butler.

Más recientemente la cantante también protagonizó ‘How I Met Your Father’, la serie de Hulu que retoma el formato de ‘How I Met Your Mother’ para contar cómo los protagonistas conocieron al padre o madre de sus hijos y también protagonizó la comedia de televisión ‘Younger’. EFE

