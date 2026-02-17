Hillary Clinton acusa al Gobierno de Trump de «encubrimiento» en caso Epstein

2 minutos

Londres, 17 feb (EFE).- La exsecretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton ha acusado al Gobierno del republicano Donald Trump de «encubrimiento» por su gestión de los archivos de Jeffrey Epstein, el pederasta convicto fallecido en prisión en 2019.

«Saquen los archivos. Están actuando con lentitud», declaró la esposa del expresidente de EE.UU. Bill Clinton a la cadena británica BBC antes de su prevista comparecencia ante un comité de la Cámara de Representantes el próximo 26 de febrero.

Está previsto que su marido lo haga al día siguiente.

«No tenemos nada que ocultar. Hemos pedido repetidamente la publicación completa de estos archivos. Creemos que la luz solar es el mejor desinfectante», añadió Hillary Clinton sobre la importancia de que salga a la luz toda la verdad.

La Casa Blanca ha insistido en que, al publicar los archivos, habían hecho «más por las víctimas que los demócratas», pero varios comités del Congreso presionan para acceder a los archivos sin editar.

Cuando se le preguntó a Hillary Clinton si Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, debería comparecer ante un comité del Congreso, ella respondió: «Creo que todos a quienes se le pida deberían declarar».

El expríncipe continúa en el centro de la polémica en el Reino Unido por sus pasados vínculos con Epstein, tras salir a la luz más revelaciones sobre el alcance de esa relación con el pederasta.

El revuelo en torno a Andrés se ha profundizado después de que unos correos divulgados en EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno.

La Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor -donde vivía Andrés hasta unos días- está evaluando esta información para decidir si procede a una investigación criminal. EFE

vg/jlp