Hillary Clinton pide que Trump testifique sobre Epstein ante comisión del Congreso

afp_tickers

4 minutos

La ex secretaria de Estado Hillary Clinton, obligada a testificar este jueves ante una comisión del Congreso sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, exigió que el presidente Donald Trump también sea llamado a prestar declaración bajo juramento.

El expresidente Bill Clinton (1993-2001), está citado a su vez a comparecer el viernes, un día después de su esposa, ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos.

La audiencia es una maniobra para «desviar la atención» sobre Trump, acusó la veterana política demócrata, de 78 años, en una declaración difundida antes de entrar a comparecer.

Epstein murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado.

Tanto republicanos como demócratas obligaron a los Clinton a testificar, bajo amenaza de desacato.

Los republicanos tienen «muchas preguntas» para los Clinton, declaró el jefe de la comisión de investigación, James Comer.

El llamado de Hillary Clinton contra Trump fue secundado por los demócratas.

«El Departamento de Justicia continúa encabezando un encubrimiento de la Casa Blanca», dijo el principal demócrata en el comité, Robert Garcia.

«Llevemos al presidente (Donald) Trump ante nuestro comité», exigió.

La audiencia se desarrolla a puerta cerrada en un centro de eventos artísticos en la localidad donde viven los Clinton.

– Aviones y piscinas –

Desde hace años, fotos y documentos en los que aparece Bill Clinton en el avión privado de Epstein, o en fiestas organizadas por el magnate, han ido surgiendo a la luz pública.

Los Clinton habían resistido durante meses las citaciones del comité.

Bill Clinton y el presidente Trump, ambos de 79 años, aparecen de forma destacada en el más reciente lote de documentos gubernamentales difundidos en relación con Epstein, pero cada uno ha afirmado que rompió lazos con el financiero antes de su condena en 2008 en Florida como delincuente sexual.

La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito.

– A puerta cerrada –

Los Clinton reclamaron que sus declaraciones fueran públicas, pero el comité insistió en interrogarlos a puerta cerrada, una decisión que Bill Clinton calificó de «pura política» y comparable a un «tribunal de opereta».

Los testimonios a puerta cerrada acostumbran a ser habituales en comisiones de investigación, puesto que permiten plantear al testigo preguntas más incisivas, que por motivos legales no pueden ser realizadas ante cámaras televisivas.

Hillary Clinton, que perdió las elecciones presidenciales de 2016 frente a Trump, afirmó en una entrevista con la BBC la semana pasada que ella y su esposo «no tienen nada que ocultar».

La única persona juzgada y condenada en el enorme escándalo internacional es la socia de Epstein, Ghislaine Maxwell, de 64 años, que está recluida en una cárcel de alta seguridad.

Hillary Clinton ha reconocido que se reunió con Maxwell «en unas cuantas ocasiones», pero que nunca tuvo interacciones significativas con Epstein.

Las medidas de seguridad en Chappaqua son importantes, y para evitar fotos se instaló una carpa blanca en una puerta lateral.

– Tráfico sexual –

Bill Clinton ha reconocido que voló en el avión de Epstein varias veces a principios de los años 2000 para trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó su isla privada caribeña.

Más problemáticas son las recientemente divulgadas fotos en las que aparece Clinton en lugares como una piscina, rodeado de mujeres jóvenes.

Maxwell compareció por videoconferencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara a principios de este mes, pero se negó a responder a ninguna pregunta, invocando su derecho a no autoincriminarse.

Su abogado, David Markus, dijo que Maxwell estaría dispuesta a hablar públicamente si Trump le concediera el indulto.

Markus también afirmó que Trump y Bill Clinton son «inocentes de cualquier irregularidad».

«Solo la señora Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación», señaló.

Epstein cultivó una red de poderosos ejecutivos empresariales, políticos, celebridades y académicos, y la publicación de los archivos ha tenido repercusiones en todo el mundo, incluidas las detenciones en el Reino Unido del expríncipe Andrés y de Peter Mandelson, el exembajador ante Estados Unidos.

Varios estadounidenses prominentes han visto dañada su reputación por sus amistades con Epstein y han dimitido de sus cargos, pero nadie aparte de Maxwell ha afrontado consecuencias legales.

pel-jz/nn