Hiroshima insta a Japón a mantener sus principios no nucleares ante su posible revisión

2 minutos

Tokio, 22 dic (EFE).- Hiroshima, la única ciudad junto con Nagasaki que ha sufrido un bombardeo atómico, urgió este lunes al Gobierno japonés a mantener su compromiso de no poseer, producir ni permitir estas armas, en plena polémica por la afirmación de un oficial de que Japón debería contar con bombas nucleares.

«Es nuestro deber, como único país que ha sufrido bombardeos atómicos, seguir luchando por un mundo sin armas nucleares», explicó el texto aprobado por la asamblea de la prefectura de Hiroshima, según recogió la agencia de noticias local Kyodo.

El presidente de la asamblea de Hiroshima, Takashi Nakamoto, calificó de «indignante» cualquier intención de cambio, según la agencia local.

El documento fue aprobado después de que un miembro de la oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi, afirmara que Japón debería poseer armas nucleares.

Aunque las hizo de forma privada en un encuentro informal con periodistas, las declaraciones del oficial, cuya identidad no ha sido revelada, han desatado una fuerte polémica en el archipiélago.

La Confederación de Organizaciones de Víctimas de la Bomba Atómica de Hiroshima calificó por su parte de «inexcusables» los argumentos que abogan por la introducción de estas armas, al considerar que niegan el papel de Japón como mediador en el Tratado de No Proliferación.

El Gobierno japonés subrayó el viernes, como respuesta a la polémica, que sigue defendiendo los conocidos como «tres principios no nucleares», aunque el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) está debatiendo una posible revisión de estas máximas debido a un «acelerado» cambio en el entorno de seguridad.

Además, Takaichi ha expresado sus reservas en el pasado sobre revisar estos principios, especialmente el que prohíbe la entrada de armas nucleares en Japón, ya que, según ella, podrían debilitar la eficacia de la disuasión nuclear estadounidense, en un momento en el que el Gobierno japonés ha mostrado interés en reforzar su capacidad defensiva. EFE

