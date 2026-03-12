Hizbulá lanzó anoche su mayor ofensiva contra Israel, con 200 proyectiles y 20 drones

Jerusalén, 12 mar (EFE).- El Ejército israelí aseguró este jueves que el grupo chií Hizbulá llevó a cabo anoche, en coordinación con Irán, su mayor ofensiva contra Israel desde el inicio de la guerra, con 200 proyectiles y 20 drones lanzados contra el norte del territorio israelí, según el portavoz Nadav Shoshani.

«Fue el mayor bombardeo de Hizbulá desde el inicio de la operación Rugido del León. Fue una combinación de cohetes, vehículos aéreos no tripulados y diferentes tipos de misiles, como misiles antitanque y lanzacohetes», dijo Shoshani en un encuentro virtual con la prensa extranjera.

El ataque comenzó sobre las ocho de la tarde y se desarrolló durante toda la noche, cuando las alarmas no pararon de sonar de forma intermitente en el norte de Israel, su zona fronteriza con el Líbano.

No se reportaron heridos ni muertos por estos proyectiles y se desconoce si alguno cayó sobre alguna infraestructura crítica o militar, ya que la censura israelí no permite publicar estos detalles alegando razones de seguridad.

«Teníamos indicios de que se preparaban para llevar a cabo este tipo de ataque y, por lo tanto, preparamos nuestros sistemas de defensa aérea», dijo el portavoz.

Al ataque se unieron misiles lanzados por Irán hacia Israel, en una acción coordinada entre Hizbulá y el régimen iraní que reivindicó la Guardia Revolucionaria de Irán.

La represalia israelí al ataque de Hizbulá dejó decenas de muertos en Líbano, entre ellos al menos 8 en un ataque a una zona de la playa de Beirut con una alta presencia de desplazados.

Preguntado por este último ataque, Shoshani dijo no tener aún información sobre el tema. «Seguimos investigándolo», añadió.

Y sobre sus operaciones terrestres en el sur del Líbano, una zona que Israel ordenó evacuar junto con los suburbios del sur de Beirut, el portavoz indicó que no se trata de una invasión terrestre, sino que son «acciones defensivas en la zona fronteriza».

En un comunicado, el Ejército israelí afirmó además que hasta la fecha ha matado a 100 miembros de Hizbulá, así como destruido 60 centros de mando de la Fuerza Radwan de este grupo chií. EFE

mt/jfu