Holness: La destrucción causada por Melissa en Jamaica «no tiene precedentes en décadas»

Kingston/San Juan, 3 nov (EFE).- El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó este lunes que la magnitud de la destrucción causada por el huracán Melissa «no tiene precedentes en décadas» en el país, donde han muerto al menos 28 personas.

«El huracán Melissa, de no ser por la covid-19, podría describirse como el desastre del siglo», escribió el primer ministro en sus redes sociales.

Holness describió que «comunidades enteras quedaron arrasadas, los árboles se partieron como ramitas y la otrora verde región de Cockpit Country ahora luce un aspecto invernal y desolador».

«Sin embargo, en medio de esta devastación, la resiliencia de nuestra gente resplandece: familias que dan gracias por la vida, incluso después de haberlo perdido todo», destacó.

El primer ministro reconoció que el Gobierno es plenamente consciente de que «la frustración puede surgir cuando la esperanza se topa con la adversidad, cuando no hay agua, electricidad, alimentos ni refugio».

Por ello, garantizó que trabajan para «optimizar cada nivel del sistema de respuesta», asegurando que cuando las personas o los socios se ofrezcan a ayudar, exista una estructura clara y ágil que dirija los recursos con eficacia.

Jamaica ha recibido ayuda humanitaria de numerosos países pero, en algunos casos, el reparto se está complicando debido a que todavía hay carreteras bloqueadas y comunidades aisladas.

La Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF, en inglés) instó ayer a los residentes de las comunidades más afectadas por el huracán a que colaboren en la limpieza de escombros en espacios abiertos de gran tamaño para permitir el aterrizaje de helicópteros con ayuda humanitaria.

Melissa, que tocó tierra en el oeste de Jamaica como un huracán de categoría 5, ha causado al menos 28 muertos en el país y devastadores daños en viviendas e infraestructura. EFE

