Hombres armados matan a 29 personas en el noreste de Nigeria

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Hombres armados mataron al menos a 29 personas en el estado de Adamawa, en el noreste de Nigeria, informó el gobernador estatal el lunes, en un ataque que según habitantes de la zona tenía como objetivo a jóvenes reunidos en un campo de fútbol.

«El gobernador Ahmadu Umaru Fintiri ha confirmado que no menos de 29 personas murieron en un ataque mortal contra la comunidad de Guyaku, en el área de gobierno local de Gombi», señaló su asistente en una publicación en redes sociales.

Un residente local, Philip Agabus, declaró a la AFP que el ataque ocurrió el domingo por la tarde durante una reunión «en un campo de fútbol en la comunidad de Guyaku» cuando «insurgentes entraron con armas y empezaron a disparar al azar».

El estado de Adamawa es un foco de violencia yihadista y de bandas criminales locales.

La violencia comunitaria por conflictos de tierras también es frecuente en el estado.

Los muertos eran «jóvenes, incluidas algunas chicas que estaban viendo el partido de fútbol», dijo a la AFP otro vecino, Joshua Usman.

«También quemaron lugares de culto, casas y motocicletas», añadió Usman.

La oficina del gobernador del estado escribió de su lado que «los atacantes operaron durante varias horas, matando a decenas de residentes, incendiando lugares de culto y destruyendo propiedades, incluidas motocicletas», citando a un líder comunitario local, Aggrey Ali.

El motivo del ataque no estaba claro de inmediato.

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