Homenaje a Lula abre Carnaval de Rio en medio de críticas

«¡Olé, olé, olé, olá, Lula, Lula!». Con este cántico, un desfile en homenaje al presidente brasileño abrió este domingo el Carnaval de Rio, en medio de críticas de la oposición que lo tachó de propaganda en año electoral y trató de impedirlo en vano.

Los desfiles de las 12 principales «escolas» de samba —una feroz competencia con carrozas gigantes, percusión y reinas de samba ligeras de ropa— son el plato fuerte del Carnaval de Rio de Janeiro.

Académicos de Niteroi, la primera en desfilar el domingo, decidió homenajear a Inácio Lula da Silva, la primera vez que un presidente en ejercicio es objeto de un tributo en la famosa avenida del Sambódromo.

El mandatario izquierdista lo vio desde uno de los palcos VIP junto al alcalde de Rio, Eduardo Paes, mientras que su esposa, Rosangela «Janja» da Silva, que tenía previsto desfilar, finalmente no entró en la avenida.

El espectáculo, con alrededor de 3.000 personas, presentó diferentes escenas de la vida de Lula, desde sus humildes comienzos en el noreste de Brasil hasta momentos clave de su vida política como su tercera toma de posesión, en 2023.

Lula apareció representado en una estatua gigante de estilo metálico y también en fotografías de su vida que desfilaron en una pantalla gigante, en un «show» que ensalzó sus políticas sociales.

– Alusiones a Bolsonaro preso –

También hubo alusiones a su máximo rival político, Jair Bolsonaro, puesto que el conocido payaso Bozo -como algunos izquierdistas designan al expresidente- apareció entre rejas sobre una carroza y con una tobillera electrónica.

El ultraderechista fue condenado el año pasado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado y entró en prisión después de tratar de romper su tobillera cuando aún estaba en arresto domiciliario.

Además del cántico militante «¡Olé, olé, olé, olá, Lula, Lula!», coreado por parte del público, la samba proclamó «sin amnistía», en referencia a los esfuerzos de los partidarios de Bolsonaro por conseguir la suspensión de su pena.

La oposición denunció el desfile como equivalente a un acto de campaña meses antes de que la oficial comience en agosto.

– La justicia avisa –

Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato en las elecciones de octubre. Bolsonaro ha ungido a su hijo mayor, Flávio, actual senador, como candidato presidencial.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó por unanimidad el jueves las solicitudes presentadas por dos partidos de oposición para impedir que Académicos de Niteroi desfilara al considerar que el espectáculo constituye una «campaña electoral anticipada».

La corte dijo que no podía prohibir un desfile que aún no había tenido lugar, ya que no había pruebas de violación de la ley electoral, pero advirtió que podría investigar irregularidades después del espectáculo.

– Contraataque con video IA –

Ante el clima de preocupación, el Partido de los Trabajadores de Lula emitió el sábado directrices para evitar ropa, pancartas, consignas de campaña o «expresiones que constituyan ofensas a los opositores».

Por su parte, Flávio Bolsonaro publicó este domingo en redes sociales un video realizado con IA en que se muestra un desfile sobre Lula presentándolo como un ladrón, enriqueciéndose a espaldas de los pobres.

La escuela está «absolutamente tranquila en cuanto a la cuestión electoral porque sabemos que todo lo que va a pasar por la avenida es cualquier cosa menos campaña», defendió antes del desfile a la AFP Leonel Querino, uno de los directores de Académicos de Niteroi.

Nelia Macedo, una profesora de 44 años cubierta de purpurina que asistió al espectáculo abundó: «¡Es un homenaje súper justo! ¡Lula es una leyenda!».

Pero Marcia Alves, una jubilada de 59 años, objetó: «No hay que mezclar el carnaval con la política. Porque el carnaval (…) es para que todo el mundo se divierta, cada uno tiene su opinión».

