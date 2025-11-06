Honduras acusa al capitalismo de ser el «principal verdugo ambiental»

3 minutos

(Cambia en el titular y el lead la palabra «pertubador» por «verdugo»)

Belém (Brasil), 6 nov (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo este jueves en la cumbre de líderes de la COP30, en Belém (Brasil), que el capitalismo se ha convertido en el «principal verdugo ambiental» y urgió a poner fin a sus «atrocidades» para proteger a la humanidad.

«El capitalismo se ha convertido en el principal verdugo ambiental, devora los bosques, seca los ríos y condena al hambre y desplazamientos a millones de seres humanos», subrayó Castro en su discurso de la sesión plenaria de la cumbre climática.

Castro advirtió de que el cambio climático «no es un pronóstico, es una herida abierta que sangra en nuestros pueblos» y señaló que la «Tierra tiene derecho a vivir libre de abusos, explotación y violencia».

La jefa de Estado destacó que los países tropicales son «la reserva vital de oxígeno que sostiene al mundo», pero lamentó que, pese a esa función, sigan siendo «los más castigados por la desigualdad climática».

«En la COP-28, como presidenta de la Coalición de países con Bosques Tropicales, denuncié que 100 corporaciones generan el 71 % de las emisiones contaminantes, mientras el norte global, con apenas el 10 % de la población, produce más de la mitad de los gases que destruyen el clima», enfatizó.

Castro reiteró un paquete de siete propuestas presentada en la cumbre climática de Dubái, orientadas a que «la naturaleza y la vida humana sean reconocidas como bienes supremos universales».

Entre las medidas figuran el cese inmediato de las guerras que «devastan el planeta», la condena del terrorismo en todas sus formas, que el «genocidio» contra el pueblo palestino en Gaza no quede impune, la erradicación del «lucro depredador» que destruye bosques, ríos y tierras ancestrales, y la reducción del «consumo irracional» de recursos por parte de las potencias industrializadas.

También propuso una iniciativa global para que acreedores y organismos internacionales permitan convertir parte de la deuda externa en inversiones para desarrollo ambiental y mitigación climática, el cumplimiento de los acuerdos de la Convención Mundial de los Océanos, con sanciones a la sobreexplotación y contaminación marina, y la inclusión de los delitos ambientales en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

«Si detenemos las atrocidades del capitalismo en los bosques y en las selvas tropicales estaremos protegiendo a la humanidad», afirmó.

Honduras, añadió, respalda la iniciativa Bosques Tropicales para Siempre, impulsada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, porque la justicia climática exige «reconocer el valor económico y moral de los pueblos que la protegen».

«La justicia ambiental es la base de la justicia social y la defensa del bosque es también la defensa de la democracia», aseguró Castro, quien hizo un llamado a «liberar» al planeta del «abuso y del egoísmo». EFE

ac/gr/acm