Honduras registra tres muertes por dengue grave en 2026 tras confirmar dos nuevos decesos

Compartir

1 minuto

Tegucigalpa, 10 jul (EFE).- Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron este viernes dos nuevos fallecimientos por dengue grave, con lo que suma tres el número de muertes por esta enfermedad en lo que va de 2026.

Las víctimas son una niña de 6 años y una adolescente de 16 años, ambas residentes en el departamento de Choluteca, en el sur de Honduras, dijo a periodistas el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía.

El funcionario explicó que la joven de 16 años recibió una atención inicial en una clínica privada, pero su estado de salud se complicó y, cuando fue trasladada a un hospital estatal, ya presentaba un cuadro avanzado de dengue grave.

En el caso de la niña de 6 años, Mejía indicó que los familiares rechazaron inicialmente la aplicación de líquidos intravenosos por parte del personal médico. Posteriormente la menor llegó a un hospital público en condición grave.

«Es lamentable porque estos casos se pudieron haber prevenido», afirmó Mejía, quien reiteró el llamado a la población a buscar atención médica inmediata ante los primeros signos de alarma.

Las autoridades sanitarias reportaron el pasado junio el deceso de una joven de 22 años por dengue grave en el departamento de Olancho, en el este del país.

Honduras acumula hasta la fecha 5.064 casos de dengue en 2026, de los cuales 89 corresponden a la variante grave, según los datos de la Secretaría de Salud. EFE

ac/gf/gpv