Honduras se mantiene en la franja de «alta restricción» a la libertad de prensa, según SIP

3 minutos

Miami/Tegucigalpa, 10 mar (EFE).- Honduras continúa en la franja de países con «alta restricción» a la libertad de prensa y ocupa el lugar 16 entre los 23 estados evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Según la sexta edición del barómetro, presentada este martes y que abarca del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025, la libertad de prensa en el país centroamericano se mantiene en niveles críticos desde «su retroceso en 2023».

Dicha caída coincidió con el inicio de la gestión de la izquierdista Xiomara Castro, quien gobernó desde el 27 de enero de 2022 hasta el 27 de enero de 2025, y con una crisis política en el Parlamento, elementos que, según el informe, han «lastrado» el desempeño de Honduras en materia de libertad de expresión.

El documento recalca que Honduras tuvo una puntuación de 35,64 sobre 100, «la más baja» registrada por el país hasta ahora, lo que significa una pérdida de posición respecto al año anterior y una caída de 4,21 puntos.

La SIP dirige su mirada al Ejecutivo como el principal foco de «situaciones adversas a las libertades de expresión y de prensa», con una influencia calificada como «moderada» en el desarrollo del mismo y «muy de cerca» por el Poder Legislativo.

En el ámbito que mide la actuación del Estado contra la violencia y la impunidad contra medios de prensa y periodistas, Honduras alcanzó apenas 8,53 puntos de un máximo de 40.

Además, en la categoría de «Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse», la puntuación fue de 11,33 sobre 30, mientras que en «Control de Medios y Periodismo» superó levemente el nivel central con 15,78 de 30 puntos posibles.

La situación de la libertad de expresión en Honduras se agravó durante el proceso electoral de noviembre pasado, que derivó en «un patrón diverso de agresiones a la prensa», subraya el organismo interamericano.

El informe denuncia el asesinato de dos comunicadores: Juan López, en diciembre de 2024, y Javier Antonio Hércules Salinas, en junio de 2025. Este último disponía de un mecanismo de protección estatal que resultó «ineficaz».

Al mismo tiempo resalta que en el período analizado, altos mandos militares tildaron a periodistas como «sicarios de la verdad» y los acusaron de «tener vínculos con el crimen organizado».

El gremio de periodistas y comunicadores del departamento de Colón, en el Caribe de Honduras, denunció en enero de 2025 que varios de sus miembros fueron «falsamente vinculados con grupos criminales».

Entre el 1 de enero y el 4 de junio del año pasado, se documentaron «al menos 64 agresiones no letales» contra comunicadores en Honduras, según el informe de la SIP. EFE

ac/gf/gpv