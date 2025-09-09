The Swiss voice in the world since 1935

Hong Kong frena importaciones de carne de ave y huevos de Huelva por gripe aviar H5N1

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Hong Kong, 9 sep (EFE).- Hong Kong anunció este martes la suspensión inmediata de las importaciones de carne de ave y otros productos relacionados, incluidos los huevos, procedentes de la provincia de Huelva, en Andalucía (España), y de Hadsel, en el condado de Nordland (Noruega).

La medida, con efecto inmediato, responde a notificaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH, por sus siglas en inglés) sobre brotes de gripe aviar H5N1 en ambas regiones, y se toma con el propósito de salvaguardar la salud pública en el territorio semiautónomo.

Según datos del Departamento de Censos y Estadísticas, en el primer semestre de 2025, la excolonia británica importó unos 40 kilogramos de carne de ave congelada desde Noruega y, desde España, unas 50 toneladas de carne de ave congelada y aproximadamente 50.000 huevos.

“Hemos contactado a las autoridades noruegas y españolas para abordar los brotes y vigilaremos de cerca la información de la WOAH y las autoridades competentes. Adoptaremos medidas según la evolución de la situación”, afirmó un portavoz del Centro para la Seguridad Alimentaria (CFS) del Departamento de Higiene Alimentaria de la ciudad, recoge la prensa local.

La gripe aviar H5N1, altamente contagiosa, supone un riesgo significativo para la industria avícola y, en menor grado, para la salud humana por posible transmisión zoonótica.

La suspensión refleja la cautela de la urbe semiautónoma ante brotes globales, en un contexto de tensiones comerciales entre la Unión Europea (UE) y China continental. EFE

msc/jco

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR