Hong Kong modifica atracción de Halloween para evitar alusión a macabro asesinato

Hong Kong, 29 sep (EFE).- Ocean Park, uno de los parques temáticos más emblemáticos de Hong Kong, modificó una de sus atracciones de Halloween tras la polémica suscitada por posibles similitudes con el asesinato y descuartizamiento de la modelo local Abby Choi en 2023, un crimen que estremeció a la sociedad y que aún espera resolución judicial.

El presidente del recinto, Paulo Pong, explicó este lunes en una emisora de radio que, tras la reacción negativa en la presentación a la prensa, se ajustaron elementos de dicha instalación para evitar que los visitantes vincularan la propuesta artística con hechos extremadamente violentos.

No detalló qué partes fueron alteradas, aunque subrayó que el episodio constituye “una lección aprendida” y recalcó que el objetivo de la cita es proporcionar sustos propios de la temporada sin evocar tragedias.

Choi, de 28 años, era una figura emergente de la moda internacional que había participado en pasarelas de París y Nueva York. Su brutal muerte causó conmoción mundial, ya que restos de su cuerpo fueron hallados en una olla de sopa dentro de una vivienda, tras haber sido supuestamente asesinada y desmembrada.

Por el caso están procesados su exmarido, el hermano mayor de este y el padre de ambos, en espera de juicio ante el Tribunal Superior.

La controversia estalló el viernes, cuando durante la vista previa a periodistas uno de los guiones de las casas encantadas representaba un enfrentamiento por una herencia e incluía una olla con zanahorias y rábanos.

La escenografía fue interpretada como una referencia al hallazgo de los restos de la modelo, lo que generó críticas en redes sociales.

Los responsables del parque defendieron que actúan con rapidez ante cualquier preocupación social. Aclararon que los diseñadores del evento son jóvenes con talento que merecen la oportunidad de innovar, aunque reconocieron la importancia de equilibrar la creatividad con la sensibilidad.

Ocean Park desarrolla hasta el 2 de noviembre su tradicional festival de Halloween, con seis casas del terror y diez espectáculos en vivo. Según su presidente, es uno de los principales reclamos promocionales en varias ciudades de China continental, en el marco del esfuerzo por recuperar visitantes tras el azote de la pandemia.

En su discurso de política de 2025, el líder hongkonés, John Lee, anunció nuevas medidas para reforzar el turismo mediante festivales culturales, proyectos emblemáticos y grandes eventos. EFE

