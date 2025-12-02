Hong Kong prohíbe dos grupos políticos radicados en el extranjero por «subversivos»

Hong Kong, 2 dic (EFE).- El secretario de Seguridad hongkonés, Chris Tang, declaró este martes “organizaciones vetadas” a dos entidades políticas en el exilio –el autodenominado Parlamento de Hong Kong, con sede en Canadá, y la Unión por la Independencia Democrática de Hong Kong de Taiwán– en la primera aplicación de la Ley de Seguridad Nacional contra grupos que operan en el exterior.

La medida, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 174/2025, entró en vigor de forma inmediata y se ampara en la sección 60(1) de la normativa promulgada el 23 de marzo de 2024, la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional (conocida como Artículo 23).

Según informó el Buró de Seguridad, el 25 de noviembre se remitieron requerimientos formales a ambas formaciones con un plazo de siete días para presentar alegaciones. El Parlamento de Hong Kong respondió con escritos, pero la entidad taiwanesa guardó silencio.

Tras analizar la documentación recibida y los antecedentes, Tang consideró acreditada la necesidad de vetarlos para preservar la soberanía nacional.

El Ejecutivo acusa a ambos de “actividades subversivas” destinadas a “derrocar el poder del Estado” mediante la promoción de la autodeterminación, la redacción de una constitución alternativa y el menoscabo del orden constitucional de la República Popular China.

Desde este lunes, cualquier persona que ejerza funciones directivas, mantenga afiliación, organice reuniones, facilite fondos o preste cualquier colaboración a estas entidades incurrirá en delito castigado con hasta catorce años de prisión y multa de un millón de dólares hongkoneses (110.590 euros, 128.400 dólares).

En comparecencia este martes, Tang confirmó el procedimiento seguido y recordó recientes condenas vinculadas a ambos grupos.

Una activista de 19 años fue sentenciada a doce meses de cárcel por sedición tras admitir haber difundido en redes sociales vídeos que instaban a participar en las elecciones del Parlamento en el exilio, creado con la finalidad de establecer un legislativo paralelo para “derrocar” al Gobierno local.

En julio, las autoridades incluyeron en lista de búsqueda a 19 disidentes exiliados por su relación con esa estructura, ofreciendo recompensas de 200.000 dólares hongkoneses (25.680 dólares, 22.120 euros) por quince de ellos y de un millón por los cuatro restantes, ya perseguidos por otros delitos de seguridad nacional.

El pasado noviembre, un menor de 16 años se declaró culpable de conspiración para cometer secesión por sus vínculos con la organización taiwanesa y permanece en prisión preventiva junto a otros dos imputados a la espera de sentencia.

El veto constituye el primero contra entidades extranjeras desde la entrada en vigor de la legislación del artículo 23, aprobada por unanimidad en una Asamblea Legislativa sin oposición y complementaria a la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en 2020.

El texto castiga traición, insurrección, sabotaje, injerencia externa, sedición y espionaje con penas que alcanzan la cadena perpetua.

Organizaciones de derechos humanos, Gobiernos occidentales y la ONU han criticado la vaguedad de los tipos penales y su impacto en las libertades.

Las autoridades hongkonesas defienden la norma como cierre de vacíos legales tras las multitudinarias protestas prodemocracia de 2019 y frente a supuestas interferencias foráneas. EFE

msc/aa/nvm