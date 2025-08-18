The Swiss voice in the world since 1935

Hospitalizada en Rusia una periodista que intentó suicidarse en prisión

La periodista rusa Maria Ponomarenko, condenada a una larga pena de prisión por criticar la ofensiva rusa en Ucrania, fue hospitalizada en un centro médico para detenidos tras intentar suicidarse en tres ocasiones, informó el viernes su abogado.

Desde la ofensiva a gran escala contra Ucrania de febrero de 2022, las autoridades rusas han intensificado su represión contra las voces disidentes, encarcelando a cientos de personas y prohibiendo decenas de oenegés y medios de comunicación.

En un mensaje en Telegram, el abogado Dmitri Chitov afirma que Ponomarenko intentó quitarse la vida tres veces entre el 30 de julio y el 9 de agosto en la región de Altái (Siberia), donde está encarcelada.

«Perdió mucha sangre, necesitó una transfusión sanguínea», añadió.

Maria Ponomarenko, de 46 años, está hospitalizada desde el 12 de agosto en un centro médico para detenidos, según el abogado, que pudo visitarla.

«Su estado es ‘satisfactorio’, pero honestamente, los hemos visto mejores», comentó.

Ponomarenko trabajaba en el medio independiente RusNews y en 2023 fue condenada a seis años de prisión por difundir «información falsa» sobre el ejército ruso, en este caso un mensaje de 2022 en el que denunciaba los bombardeos contra civiles refugiados en el teatro de la ciudad ucraniana de Mariúpol.

