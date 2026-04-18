Hospitalizan a exprocurador mexicano, clave en caso de alumnos de Ayotzinapa, según medios

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Ciudad de México, 18 abr (EFE).- El exprocurador general de México Jesús Murillo Karam fue hospitalizado en Ciudad de México tras sufrir presuntamente un evento cerebrovascular, según reportaron este sábado medios nacionales.

Murillo Karam encabezó la investigación oficial sobre la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, estado de Guerrero (sur de México), un caso emblemático sobre la impunidad de las desapariciones, que lleva 11 años sin esclarecerse.

El exfuncionario fue trasladado desde su domicilio en Lomas de Chapultepec, -donde cumple prisión domiciliaria-, a un hospital privado para recibir atención médica especializada, de acuerdo con los reportes, que citan fuentes cercanas a Murillo Karam.

Hasta el momento, no se ha difundido un comunicado o informe oficial que confirme estas versiones.

Murillo Karam, de 78 años, es una figura central en el caso Ayotzinapa, uno de los episodios más representativos de presuntas violaciones a derechos humanos en México.

Durante su gestión como procurador, presentó la llamada «verdad histórica» del caso, una versión oficial que posteriormente fue desacreditada por investigaciones independientes y por el propio Gobierno mexicano.

Actualmente, Murillo Karam enfrenta un proceso penal por presuntos delitos relacionados con la manipulación de la investigación, incluyendo desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.

En 2023, un juez le concedió prisión domiciliaria por razones de salud.

La eventual confirmación de un deterioro médico significativo podría tener implicaciones en el desarrollo de su proceso judicial.

El caso Ayotzinapa ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Este caso se ha convertido en un símbolo de las desapariciones en México, donde a la fecha suman más de 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO). EFE

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