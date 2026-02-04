HRW: Guatemala mantiene altos niveles de «discriminación estructural» contra los indígenas

Ciudad de Guatemala, 4 feb (EFE).- Guatemala mantiene altos niveles de «discriminación estructural» contra la población indígena, que comprende alrededor del 40 % de la población, según el último informe mundial presentado este miércoles por la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

«El país sigue enfrentándose a altos niveles de pobreza, desigualdad y discriminación estructural contra los pueblos indígenas, que se mantienen arraigados desde hace décadas», señala el documento en la sección dedicada a Guatemala.

El informe de la organización internacional también resalta que existen «procedimientos judiciales espurios» comandados por la fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras, sancionada por corrupción desde hace varios años por Estados Unidos y la Unión Europea.

Dichos procedimientos judiciales han degradado el Estado de Derecho y los derechos humanos, precisó el documento.

Entre las víctimas de la persecución judicial se encuentran los líderes indígenas Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Esteban Toc, encarcelados el año pasado, y el periodista José Rubén Zamora Marroquín, tras las rejas desde julio de 2022. A ellos se suma el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo.

Los cinco han sido considerados por diversas organizaciones locales e internacionales como «presos políticos», mientras sus procesos judiciales permanecen estancados.

En el mismo contexto, Human Rights Watch también señala irregularidades en las acusaciones judiciales contra el abogado Ramón Cadena y el estudiante Édmar Arriola.

La persecución de la Fiscalía en contra de periodistas también ha provocado que al menos 19 comunicadores se encuentren en el exilio, según datos del informe en su edición actual de 2026, mientras otros 23 han sido asesinados desde 2015 a la fecha.

De igual manera, solamente en 2024 un total de 28 defensores de los derechos humanos fueron asesinados también, la cifra más alta desde 2017.

Human Rights Watch destacó que este año el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, elegirá a un nuevo fiscal general en reemplazo de Porras, en el cargo desde 2018.

El informe de la organización internacional, presentado este miércoles, documenta los abusos contra los derechos humanos en más de 100 países. EFE

