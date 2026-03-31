HRW denuncia que la marina de Mozambique habría matado a pescadores en Cabo Delgado

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Nairobi, 31 mar (EFE).- La marina de Mozambique habría matado e herido ilegalmente a 16 pescadores en la provincia de Cabo Delgado (noreste) el 15 de marzo pasado, informó este martes Human Rights Watch (HRW).

“El personal de la marina mozambiqueña disparó contra pescadores de subsistencia que pescan en aguas restringidas por dificultades económicas”, aseguró la investigadora de HRW en Mozambique, Sheila Nhancale, en un comunicado.

“Los socios de Mozambique deben presionar al gobierno para garantizar una investigación creíble y transparente, ofrecer rendición de cuentas y reparaciones a las víctimas, y adoptar medidas para que tales abusos no se repitan», agregó.

Según la organización, las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Mozambique, citando preocupaciones de seguridad relacionadas con el conflicto armado en la región, han impuesto restricciones al movimiento costero y a la pesca.

Aunque el gobierno asegura que las medidas buscan limitar la movilidad de grupos armados no estatales, también han afectado gravemente a las comunidades que dependen de la pesca para subsistir.

De acuerdo con testigos, un grupo de jóvenes partió antes del amanecer en tres pequeñas embarcaciones frente a la aldea de Calugo y fue interceptado por personal naval, que abrió fuego contra ellos.

Un familiar de uno de los supervivientes aseguró que murieron 13 pescadores, mientras que tres de los heridos fueron trasladados al Hospital Provincial de Pemba, aunque no recibieron atención inmediata adecuada.

«A uno de ellos no le extrajeron la bala hasta cinco días después, que estaba alojada en el cuello», señaló un familiar de uno de los heridos a HRW.

Este incidente se suma a otros informes sobre el uso de fuerza letal contra pescadores en los distritos costeros de Mocímboa da Praia y Macomia.

El Proyecto de Datos sobre Localización y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, en inglés), una organización no gubernamental internacional, estima que alrededor de 70 pescadores han muerto desde 2024 en incidentes similares.

Desde 2017, Cabo Delgado ha vivido un conflicto armado que ha causado la muerte de unas 6.500 personas y más de 1,3 millones de desplazados, tras enfrentamientos entre el gobierno de Mozambique y grupos insurgentes extremistas, como Ahlu Sunna Wal Jama’a (conocido localmente como Al-Shabaab, aunque sin relación directa con el grupo homónimo de Somalia) y facciones vinculadas al Estado Islámico. EFE

aam/psh