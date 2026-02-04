HRW llama a Latinoamérica a unirse en torno a «principios básicos» frente a Trump

2 minutos

São Paulo, 4 feb (EFE).- Human Rights Watch (HRW) llamó este miércoles a los líderes democráticos de Latinoamérica de todo el espectro político a unirse en torno a «principios básicos», frente a las violaciones del derecho internacional por parte del presidente de EE. UU., Donald Trump.

La directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus, afirmó por videoconferencia durante la presentación del informe anual de la ONG en la ciudad brasileña de São Paulo que la Administración Trump ha tenido una «influencia severa» en la región y «empoderado» a regímenes autoritarios tanto de izquierda como de derecha.

Ejemplo de ello, es el tratamiento abusivo de prisioneros venezolanos enviados por EE. UU. a cárceles de máxima seguridad en El Salvador de Nayib Bukele, donde su derecho a un debido proceso no es respetado y a menudo son víctimas de torturas, según la activista.

Al mismo tiempo, en Venezuela, pese a la captura por parte de EE. UU. del presidente Nicolás Maduro, la Administración Trump ha mantenido en el poder a Delcy Rodríguez, quien estaba «muy involucrada» en violaciones de derechos humanos del Gobierno de su predecesor, según Goebertus.

En este contexto, la activista afirmó que los Gobiernos democráticos latinoamericanos deben «liderar con el ejemplo» con base en un «entendimiento común» e «independientemente de su ideología».

Aun así, reconoció que las amenazas comerciales y territoriales de la Administración Trump contra diversos países de la región empuja a las autoridades a renunciar «a cualquier postura basada en principios» y a trabajar «en favor de sus propios intereses».

En el caso de los presidentes progresistas de las dos potencias regionales, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum, Goebertus dijo que las contradicciones en sus discursos sobre Venezuela pueden perjudicar la credibilidad de sus críticas al intervencionismo estadounidense.

El hecho de no haber expresado un apoyo claro a Edmundo González, ganador de las elecciones de 2024 según la mayoría de observadores, y a la líder opositora María Corina Machado hace que «pierdan legitimidad para ahora ser críticos con las violaciones del derecho internacional cometidas por Trump».

«Hacemos un llamado a la unión, pero tiene que ser con base en la defensa de principios internacionales, porque si no es elegir a conveniencia entre tus aliados», declaró.EFE

jmc/mp/rod