HRW pide liberación de detenidos en el sur de Yemen tras disolución de grupo secesionista

2 minutos

El Cairo, 14 ene (EFE).- Human Rights Watch (HRW) pidió este miércoles al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen «colaborar para lograr la liberación inmediata de los detenidos arbitrariamente en el sur de Yemen y garantizar la rendición de cuentas y las reparaciones» tras la disolución del grupo secesionista Consejo de Transición Sureño (CTS), la semana pasada.

Así lo hizo saber el investigador de la organización para Yemen y Baréin, Niku Jafarnia, en un comunicado.

Jafarnia exigió al Gobierno internacionalmente reconocido «conservar las pruebas y permitir el inmediato acceso de investigadores independientes a los centros de detención informales y las prisiones secretas gestionados por los Emiratos Árabes Unidos» y por sus aliados separatistas yemeníes del CTS.

Además, HRW recordó que ha documentado «detenciones arbitrarias generalizadas ejercidas por todas las partes en conflicto», incluidas las fuerzas gubernamentales y los rebeldes hutíes.

El CTS -con respaldo de Emiratos Árabes Unidos- fue hasta su disolución una de las partes principales del conflicto de Yemen, enfrentado a los rebeldes hutíes junto a las tropas del Gobierno internacionalmente reconocido, contra el que entró en conflicto abierto a inicios de diciembre, tras ocupar varias provincias del sur del país para intentar establecer de forma unilateral una nación independiente de Yemen en el territorio bajo su control.

Arabia Saudí consideró esos avances como una amenaza a su seguridad nacional y junto con el Gobierno reconocido atacó a las CTS, al tiempo que acusaban a Emiratos de estar detrás de esta crisis.

Poco después, tras la retirada emiratí, el CTS se disolvió, tras sufrir varios reveses militares ante la tropas gubernamentales con apoyo aéreo saudí, que recuperaron todo el territorio perdido.

Aparentemente en línea con lo solicitado hoy por HRW, el presidente de Yemen, Rashad al Alimi, pidió el pasado lunes el cierre de todas las prisiones ilegales del sur del país y la liberación inmediata de todas las personas detenidas de forma arbitraria. EFE

pgc/amr/ah