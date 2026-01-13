HRW urge a los gobiernos a presionar a Bin Salmán para frenar las ejecuciones en A. Saudí

2 minutos

El Cairo, 13 ene (EFE).- Human Rights Watch (HRW) instó este martes a los gobiernos a ejercer presión de «inmediato» sobre el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, para que «detenga todas las ejecuciones», después de que el país cerrara 2025 con un récord anual de 356 reos ajusticiados.

«El cierre de 2025 cristalizó una tendencia aterradora en Arabia Saudí con un aumento récord de ejecuciones por segundo año consecutivo», afirmó la investigadora de Arabia Saudí para HRW, Joey Shea, en un comunicado.

Según los informes de las ONG y del propio Ministerio del Interior saudí, Riad ejecutó al menos a 356 personas en 2025, once más que el año anterior y marcando así nuevo récord en el país desde que comenzó el monitoreo.

«Las ejecuciones de extranjeros por delitos no letales relacionados con drogas impulsaron el aumento de las ejecuciones en 2025. Según Reprieve y la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), 240 de los ejecutados habían sido condenados por delitos no letales relacionados con drogas, y 188 de ellos eran extranjeros», recogió el comunicado de HRW.

«Entre los ejecutados se encontraban al menos dos hombres condenados por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de edad», denunció la ONG, que también mencionó la ejecución de Turki al Jasser, periodista «conocido por exponer la corrupción dentro de la familia real saudí».

«El derecho internacional de los derechos humanos, incluida la Carta Árabe de Derechos Humanos, ratificada por Arabia Saudí, obliga a los países que aplican la pena de muerte a hacerlo únicamente para los delitos más graves y en circunstancias excepcionales», recordó HRW.

Asimismo, reiteró que «Human Rights Watch se opone por principio a la pena capital en todos los países y en todas las circunstancias, ya que esta forma de castigo es inhumana, singular por su crueldad e irreversibilidad, y universalmente plagada de arbitrariedad, prejuicios y errores», añadió.

Shea concluyó denunciando que las «celebridades, los deportistas y otras personas que buscan lucrarse con el encubrimiento saudí de su historial de derechos humanos deberían reconsiderarlo, basándose en el número de ejecuciones durante 2025, para determinar si justifica la financiación de esta matanza». EFE

kba/amr/cg