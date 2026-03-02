Huelga de docentes afecta el inicio de clases de más de la mitad del territorio argentino

Buenos Aires, 2 mar (EFE).- Los docentes argentinos iniciaron este lunes un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y la convocatoria de la paritaria nacional docente, ámbito de negociación en el que se establecen los salarios mínimos del sector a nivel nacional, lo que impidió que se iniciara el año escolar en más de la mitad de las provincias del país.

La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) junto a Unión Docentes Argentinos (UDA), Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), en rechazo al ajuste presupuestario en educación y ante la falta de avances en la negociación salarial con el Gobierno del presidente Javier Milei.

La medida impactó en 15 provincias donde estaba previsto este lunes el inicio de clases, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Jujuy. En la ciudad de Buenos Aires (CABA) se suspendió el inicio del ciclo lectivo del nivel medio, mientras que los niveles inicial y primario habían comenzado la semana pasada.

En un comunicado conjunto difundido este lunes, los gremios señalaron: “En el día de hoy el paro nacional se hace sentir fuerte en todo el país y en CABA también. Es en respuesta al ajuste general educativo, salarios y condiciones de trabajo”.

La protesta se lleva a cabo un día después del discurso de apertura de sesiones ordinarias del Parlamento pronunciado por el presidente, tras la reciente aprobación de la reforma laboral y ante la posible presentación de un proyecto de reforma educativa por parte del Gobierno, denominado “Ley de Libertad Educativa”.

La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, cuestionó, en la previa al paro, la orientación de la reforma educativa impulsada por el Ejecutivo. “La ley de Libertad Educativa es la cara pedagógica de la reforma laboral”, afirmó a medios locales, y advirtió de que implica “un corrimiento del Estado de su responsabilidad de garantizar igualdad y ascenso social”.

En la Ciudad de Buenos Aires está prevista una movilización que se dirigirá al Congreso Nacional, que se replicará en varias provincias.

La organización Ademys informó de una alta adhesión al paro en la ciudad de Buenos Aires y cuestionó la gestión educativa local, al señalar cierres de programas socioeducativos y demoras en la convocatoria a paritarias en un distrito con alta inflación.

Según estimaciones citadas por los gremios el salario promedio docente se encuentra en uno de los niveles más bajos de los últimos 20 años, con una pérdida sostenida del poder adquisitivo que, aseguran, se profundizó desde 2024. EFE

