Huelga de hambre de familiares de presos políticos en Venezuela avanza antes de debate de ley de amnistía

La huelga de hambre de familiares de presos políticos en Caracas entró este miércoles en su quinto día, en vísperas de que el Parlamento venezolano retome el debate sobre una amnistía que expertos consideran limitada.

Bajo un toldo rojo, cuatro mujeres, de un grupo inicial de 10, permanecen acostadas en colchones sobre el asfalto. Reciben constantemente revisiones médicas porque están débiles y apenas pueden ponerse en pie.

Una pizarra refleja la cuenta de las horas que suma esta protesta declarada el 14 de febrero.

«Nuestra huelga de hambre es una acción desesperada, pero pacífica frente a una injusticia prolongada. Solo exigimos libertad, dignidad y respeto a los derechos humanos», reza un comunicado leído por los familiares apostados frente a una sede de la Policía Nacional en Caracas, conocida como Zona 7.

La huelga es «hasta que mi cuerpo aguante», dijo a la AFP Narwin Gil, familiar de un preso en los calabozos de Zona 7. Piden «libertad para todos los presos políticos porque no son delincuentes».

La Asamblea Nacional retomará este jueves el debate para aprobar la ley de amnistía que impulsa la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Rodríguez gobierna bajo presión de Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro en una operación militar el 3 de enero.

El debate legislativo fue suspendido el jueves pasado al no llegarse a un acuerdo en un artículo que -como está redactado- no se traduciría en la libertad inmediata de todos los presos políticos.

«No estamos esperando ley de amnistía», reparó Gil, que insiste que su cuñado, José Gregorio Farfán, es inocente y nunca debió ser encarcelado. «Estamos esperando la libertad de nuestros familiares».

El médico Rafael Arreaza, quien fuera ministro de Salud entre 1996 y 1999, visitó a las huelguistas por la mañana. «Después de 100 horas sin comer las alteraciones en todo el organismo se manifiestan muy claramente», dijo. «Tuve que retirar una señora de la huelga porque presentó una crisis hipertensiva muy grave», añadió.

Seis mujeres han tenido que abandonar la huelga por recomendación médica. La salud de las cuatro restantes está deteriorada.

La propia Gil dijo que casi se desmaya. «Me puse muy fría, el corazón empezó a latir muy fuerte, pero mis compañeras de lucha me ayudaron y me estabilicé».

Arreaza explicó que negocia levantar la huelga de hambre a cambio de que se le permita entrar a la cárcel y evaluar el estado de salud de los presos políticos.

Hasta ahora han sido negadas las solicitudes de ingreso de médicos a la prisión.

