Huelga de marineros griegos para pedir regreso de compañeros atrapados en el golfo Pérsico

1 minuto

Atenas, 3 mar (EFE).- Los marineros griegos han convocado para el jueves, 5 de marzo, una huelga de 24 horas para exigir el regreso de 85 compañeros que permanecen atrapados en buques que no pueden salir del golfo Pérsico y del golfo de Omán debido a la guerra iniciada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

PNO, el principal sindicato de marineros en Grecia, exige «la liberación inmediata» de los «cientos de marineros griegos y extranjeros» que se encuentran atrapados en sus buques sin poder alejarse del golfo Pérsico y del de Omán.

Además, exigen al Gobierno griego que declare la zona marítima que incluye al golfo Pérsico, al mar Rojo y al mar Arábigo como «zona de guerra» y que se prohíba que los buques se acerquen.

PNO convocó la huelga tras denunciar que el Ministerio de Asuntos Marítimos estaba tramitando el permiso de ruta a un barco griego de pasajeros con destino a «la zona en guerra de Israel».

En total diez buques de bandera griega, con un total de 85 marineros griegos a bordo, se encuentran en el golfo Pérsico, informó el Ministerio de Asuntos Marítimos a la emisora privada Skai.

Otros 42 buques que navegan bajo otras banderas, pero gestionados por navieras griegas, se encuentran en la zona más amplia, informó el diario Naftemporiki.

El pasado lunes, la Organización Marítima Internacional (OMI) instó a las navieras «evitar el tránsito por la región» del golfo Pérsico «hasta que mejoren las condiciones». EFE

dsp/as/mra