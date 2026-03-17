Huelga indefinida de taxistas en Atenas contra la electrificación de taxis nuevos

1 minuto

Atenas, 17 mar (EFE).- Miles de taxistas de Atenas iniciaron este martes una huelga indefinida en protesta contra la exigencia del Gobierno conservador de que todos los taxis de nueva matriculación sean desde principios de año eléctricos.

El paro fue convocado por el principal sindicato de taxistas de Atenas (SATA), que acusa al Gobierno de organizar una «transición violenta» hacia los coches eléctricos sin que le importe la supervivencia del sector.

Los taxistas denuncian además la falta de cargadores en la capital para poder adaptarse de manera «realista y sostenible» a ese cambio.

En la región capitalina de Ática, con cinco millones de habitantes, operan unos 14.000 taxis pero solo hay 900 cargadores públicos para vehículos eléctricos, de los que apenas 40 son de carga rápida, según datos oficiales.

El sindicato también se opone a un nuevo proyecto de ley, ya presentado en el Parlamento, que permitirá servicios de transporte a empresas de coches privados con conductores, dejando a los taxis fuera del mercado.

«Estaremos en huelga hasta la votación (del proyecto). Después seguiremos la lucha, sobre todo durante la temporada turística», señaló este martes un líder sindical.

En Grecia, particulares tienen prohibido prestar con sus vehículos servicios de transporte a través de aplicaciones como Uber o Freenow, un servicio que pueden brindar sólo empresas de alquiler de coches con conductores que cumplen una serie de requisitos. EFE

dsp/jk/jgb

(foto)