Huelga nacional paraliza el transporte público municipal en Alemania hasta 48 horas

Berlín, 27 feb (EFE).- Una huelga de hasta 48 horas convocada a nivel nacional por el sindicato alemán de servicios ver.di paraliza desde este viernes el transporte público municipal en prácticamente toda Alemania, como medida de presión para exigir mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector.

Tras una primera huelga el 2 de febrero y de que una nueva ronda de negociación concluyera sin éxito, el sindicato decidió subir la presión para demandar, en particular, una reducción de la semana laboral y de los turnos y mayores complementos por trabajar de noche y en fin de semana.

La actual ronda de negociaciones afecta a casi 100.000 empleados de 150 empresas de transporte municipal y empresas de autobuses de todos los estados federados, así como de las ciudades-estado de Berlín, Hamburgo y Bremen.

En Baja Sajonia, los aproximadamente 5.000 empleados del sector no han sido llamados a la huelga debido a su obligación a cumplir la paz laboral vigente.

La empresa de ferrocarriles alemanes Deutsche Bahn (DB) y, por lo tanto, también los trenes de cercanías, no se ven afectados por esta huelga.

Precisamente DB y el Sindicato de Maquinistas Alemanes (GDL) alcanzaron anoche una acuerdo «en la mesa de negociaciones y sin huelgas», se congratuló la empresa de ferrocarriles en un comunicado difundido este viernes.

El acuerdo contempla un aumento salarial del 5 % en total -del 2,5 % a partir del 1 de agosto de 2026 y del 2,5 % a partir del 1 de agosto de 2027-.

Además, se realizarán otros ajustes en la estructura salarial que tendrán un efecto individual, entre ellos la introducción de un nuevo octavo nivel salarial a partir del 1 de agosto de 2026 (a partir de 35 años en la empresa) y el aumento específico de salarios y complementos para el personal operativo a partir del 1 de diciembre de 2026.

Además, los empleados recibirán un pago único de 700 euros en abril de este año.

La vigencia del nuevo convenio colectivo es de 24 meses, a los que seguirá una fase de negociación de tres meses con obligación de paz laboral hasta el 31 de marzo de 2028. EFE

egw/rml

