Hungría manda una misión a Ucrania para reactivar el envío de crudo ruso por oleoducto

Viena, 11 mar (EFE).- El Gobierno de Hungría aseguró este miércoles haber enviado a Ucrania una misión para examinar la situación del oleoducto ‘Druzhba’ y reclamar la reanudación del tránsito de crudo ruso hacia su territorio, interrumpido desde finales de enero por los daños causados por un ataque ruso.

«El secretario de Estado (de Energía) Gábor Czepek encabeza una delegación húngara que ha partido hacia Kiev para evaluar el estado del oleoducto Druzhba e impulsar la rápida restauración del tránsito de petróleo a Hungría», afirmó en X el responsable de comunicación internacional del Gobierno húngaro, Zoltan Kovacs.

La iniciativa llega en un momento de especial tensión, con los precios del petróleo al alza por los ataques de EE. UU. e Israel a Irán y con una serie de choques diplomáticos entre Budapest y Kiev por la interrupción de la llegada del crudo ruso.

Antes de cruzar la frontera con Ucrania, Czepek explicó en un vídeo publicado en su Facebook que la misión debe «evaluar el estado del oleoducto y crear las condiciones para que vuelva a funcionar».

Según Czepek, el viaje, en el que participan cuatro personas, busca mantener conversaciones con responsables energéticos ucranianos y un representante de la Comisión Europea.

Budapest ha relacionado la urgente reactivación del ‘Druzhba’ a la escalada bélica en Oriente Medio: según Czepek, la subida del precio del crudo ha obligado al Gobierno a recurrir a reservas estratégicas, mientras que el primer ministro, Viktor Orbán, ha impuesto un tope al precio de los combustibles y ha pedido a la Unión Europea suspender las sanciones a la energía rusa.

Orbán es considerado el líder comunitario más cercano a Moscú.

Ucrania ha restado legitimidad a la visita y su Ministerio de Exteriores aseguró que la delegación húngara no tiene estatus oficial y que sus integrantes entraron en el país como turistas, según recoge el diario ‘Kyiv Independent’.

La suspensión del suministro ha agravado las ya tensas relaciones entre Budapest y Kiev, con Orbán asegurando que vetará la ayuda comunitaria a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros hasta que no se reabra el oleoducto.

La tensión se ha convertido también en un asunto electoral en Hungría, donde Orbán afronta las parlamentarias del 12 de abril con la posibilidad de una derrota por primera vez desde su llegada al poder en 2010.EFE

