Hungría se solidariza con España y Orbán envía condolencias a las víctimas y familiares

1 minuto

Budapest, 19 ene (EFE).- El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, expresó este lunes sus condolencias a las víctimas del letal accidente ferroviario ocurrido el domingo en el sur de España, en el que murieron al menos 39 personas, y aseguró que su país está con el pueblo español.

«Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en España», afirmó Orbán en la red social X.

«Hungría se solidariza con el pueblo de España en estos momentos difíciles», añadió.

El siniestro se produjo en el término municipal de Adamuz (Córdoba), cuando un tren de la compañía ferroviaria Iryo, que había salido de Málaga el domingo por la tarde con destino a Puerta de Atocha, en Madrid, con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.EFE

mn/wr/cg